El incendio que confluyó en los montes de Laxe y Vimianzo sigue activo pero está bajo control

El incendio que hubo este lunes en Badalama, Vimianzo, arrasó más de media hectárea de monte | cedida Cedida

Los fuegos que desde la noche del pasado sábado afectaron a montes de los municipios de Vimianzo y Laxe, llegando a amenazar de cerca al espacio protegido de los Penedos de Pasarela y Traba, acabaron fusionándose en un incendio único que este lunes por la mañana seguía activo, aunque los efectivos de extinción lo mantenían controlado tras arrasar 250 hectáreas.

Cabe recordar que ambos fuegos fueron provocados por los rayos de la tormenta eléctrica que cayeron a últimas horas de la tarde del pasado sábado sobre distintas zonas de la Costa da Morte.

El primer foco se originó en Señoráns, en la parroquia vimiancesa de Salto, y el otro en la localidad laxense de Nande.

Después de un amplio despliegue de medios terrestres y áereos, la situación se dio por estabilizada a última hora de la tarde dominical.

Alrededor de las 2 de la madrugada del domingo al lunes también se declaró otro incendio en el lugar de As Barrosas, perteneciente a la parroquia camariñana de Ponte do Porto.

Horas después quedaría extinguido tras quemar una superficie de 0,6 hectáreas.

Este lunes se registró otro incendio en Badalama (Salto-Vimianzo), que finalmente pudo ser estabilizado por los profesionales de extinción.