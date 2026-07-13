Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El incendio que confluyó en los montes de Laxe y Vimianzo sigue activo pero está bajo control

Este lunes se declaró otro fuego forestal en la localidad vimiancesa de Badalama que arrasó finalmente más de media hectárea de terreno

Redacción
13/07/2026 21:34
El incendio que hubo este lunes en Badalama, Vimianzo, arrasó más de media hectárea de monte | cedida
El incendio que hubo este lunes en Badalama, Vimianzo, arrasó más de media hectárea de monte | cedida
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los fuegos que desde la noche del pasado sábado afectaron a montes de los municipios de Vimianzo y Laxe, llegando a amenazar de cerca al espacio protegido de los Penedos de Pasarela y Traba, acabaron fusionándose en un incendio único que este lunes por la mañana seguía activo, aunque los efectivos de extinción lo mantenían controlado tras arrasar 250 hectáreas.

Cabe recordar que ambos fuegos fueron provocados por los rayos de la tormenta eléctrica que cayeron a últimas horas de la tarde del pasado sábado sobre distintas zonas de la Costa da Morte. 

El primer foco se originó en Señoráns, en la parroquia vimiancesa de Salto, y el otro en la localidad laxense de Nande. 

Después de un amplio despliegue de medios terrestres y áereos, la situación se dio por estabilizada a última hora de la tarde dominical. 

Alrededor de las 2 de la madrugada del domingo al lunes también se declaró otro incendio en el lugar de As Barrosas, perteneciente a la parroquia camariñana de Ponte do Porto. 

Horas después quedaría extinguido tras quemar una superficie de 0,6 hectáreas. 

Este lunes se registró otro incendio en Badalama (Salto-Vimianzo), que finalmente pudo ser estabilizado por los profesionales de extinción.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El incendio que hubo este lunes en Badalama, Vimianzo, arrasó más de media hectárea de monte | cedida

El incendio que confluyó en los montes de Laxe y Vimianzo sigue activo pero está bajo control
Redacción
Rapa das bestas Vimianzo (37)

Vimianzo se prepara para el intenso fin de semana de la Rapa das Bestas
Redacción
Los participantes en la ruta guiada por los penedos de Traba e Pasarela

Medio centenar de personas descubren los penedos de Pasarela y Traba
Redacción
Faguía de Carnés

Callos para todos en la Faguía de Carnés
Redacción