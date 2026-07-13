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Vimianzo

Vimianzo se prepara para el intenso fin de semana de la Rapa das Bestas

El sábado será la bajada de los cabellos del Monte Faro

Redacción
13/07/2026 19:24
Rapa das bestas Vimianzo (37)
La Rapa das Bestas del pasado año en Vimianzo
Raúl López
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La cuenta atrás para una de las citas más esperadas del verano en Vimianzo ya ha comenzado. La XXVIII Rapa das Bestas este fin de semana en el Campo da Areosa con un amplio programa de actividades que combinará tradición, música, gastronomía y espectáculos ecuestres.

La programación arrancará el sábado con la tradicional bajada de las bestas desde el Monte Faro, seguida del paseo a caballo por el casco urbano y una degustación de potro. La jornada concluirá con la actuación del Dúo Calú y actividades infantiles.

El domingo tendrá lugar el momento más esperados del fin de semana: el espectáculo ecuestre en libertad de Paco Martos, antes de la sesión vermú y de la tradicional Rapa das Bestas, que comenzará a las 18 horas.

La programación se completará con actuaciones musicales, animación para todos los públicos y el sorteo de un potro antes de la suelta de los animales al monte.

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