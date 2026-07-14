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Vimianzo

Extinguido el incendio que desde el sábado afectó a montes de Laxe y Vimianzo hasta acabar fusionándose 

El fuego quedó sofocado alrededor de las 14 horas del martes

Redacción
14/07/2026 15:51
Incendio en Vimianzo causado por los rayos
La mayor parte de las 250 hectáreas arrasadas por el fuego fueron de arbolado
Cedida
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La Consellería de Medio Rural informa que alrededor de las 14 horas de este martes quedó extinguido el incendio que a últimas horas de la tarde del pasado sábado se declaró en montes de los municipios de Vimianzo y Laxe.

El fuego se inició concretamente en las parroquias de Salto (Vimianzo) y Nande (Laxe) como consecuencia de la tormenta eléctrica que el sábado descargó sobre distintos puntos de la Costa da Morte. 

Las llamas avanzarían con rapidez favorecidas por el viento hasta  arrasar una superficie que rondó las 250 hectáreas, de las que alrededor de 180 fueron de arbolado. 

Ese avance progresivo acabaría provocando la fusión de los dos incendios, además de amenazar de cerca al paraje protegido de los Penedos de Traba y Pasarela.

Para su extinción se movilizaron, de forma acumulada y conjunta, 4 técnicos, 56 agentes, 69 brigadas, 62 motobombas, 5 excavadoras, 4 unidades técnicas de apoyo, 3 helicópteros y 1 avión.

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