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Vimianzo

El Concello de Vimianzo brinda apoyo a mujeres en dificultades que quieren volver a empezar

El programa 'Re-inventándonos' ofrecerá acompañamiento integral y personalizado a cada una de las personas participantes

Manuel Froxán Rial y Redacción
15/07/2026 18:00
Vista del Ayuntamiento de Vimianzo
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El Concello de Vimianzo anuncia la puesta en marcha de 'Re-inventándonos', un programa  dirigido a mujeres que están atravesando situaciones de dificultad personal, familiar, social o laboral y que precisan apoyo para recuperar el control sobre sus vidas y construir nuevos proyectos de futuro.

La iniciativa ofrecerá un acompañamiento integral y personalizado, adaptado a las necesidades de cada participante, creando un espacio seguro de escucha, apoyo y orientación donde cada mujer podrá avanzar a su propio ritmo. 

A lo largo de los próximos meses se desarrollarán sesiones individuales y actividades grupales centradas en el fortalecimiento personal, la mejora del bienestar emocional, la orientación sociolaboral, la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas.

 'Re-inventándonos' nace con la convicción de que todas las mujeres, independientemente de su situación personal o de las dificultades que atraviesen, tienen derecho a contar con oportunidades, recursos y acompañamiento para construir una vida más autónoma y satisfactoria. 

El programa está especialmente orientado a mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, económica o relacional, favoreciendo procesos de inclusión, autonomía y participación social. 

Las interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción a través del departamento de Servicios Sociales del Concello de Vimianzo, o contactando con el número de teléfono 694 305 026.

Este programa está financiado por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia y es cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco de las actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad y al apoyo a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

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