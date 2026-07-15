Salen a la venta las entradas para la Merenda Campestre de Castrobuxán

Meriendas de Castrobuxán EC

La organización de la XVI Merenda Campestre de Castrobuxán, en Vimianzo, abrió la venta de entradas para una nueva edición que se celebrará los días 14 y 15 de agosto.

Las entradas podrán adquirirse a partir del 20 de julio en los establecimientos Bar A Rúa, Celme Café, Parrillada Montevideo y Bar 35, todos ellos situados en Vimianzo.

La programación arrancará el viernes con la tradicional procesión desde la iglesia de San Xoán de Calo hasta la ermita de Castrobuxán, seguida de una misa y de un reparto de chorizos cocidos para los asistentes. La noche continuará con una verbena protagonizada por Laura Ocampos.

El sábado tendrá lugar la misa solemne, la procesión y la tradicional comida popular, además de una gran queimada durante la tarde. La jornada estará amenizada por el Dúo Gala, el Dúo Maracaibo y las actuaciones del grupo de baile gallego Airiños do Río Grande y del grupo de gaitas.

Desde la organización recuerdan que las entradas suelen agotarse rápidamente e invitan a los asistentes a adquirirlas con antelación.