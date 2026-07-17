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Vimianzo

Vimianzo ya tiene listo el Centro de Interpretación do Encoro do Orbellido, en la parroquia de Baíñas

Redacción
17/07/2026 13:24
El centro de interpretación será potenciado con distintos paneles
El centro de interpretación será potenciado con distintos paneles
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El Ayuntamiento de Vimianzo acaba de ultimar las obras de reforma del inmueble que acogerá el nuevo Centro de Interpretación do Encoro de Orbellido, en la parroquia de Baiñas. La actuación fue financiada a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) y supone un nuevo impulso a la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico del municipio.

La intervención permitió rehabilitar integralmente el edificio, mejorando sus condiciones de conservación, funcionalidad y accesibilidad. 

Los trabajos incluyeron actuaciones para eliminar humedades, renovar pavimentos y carpinterías, mejorar los acabados interiores, instalar sistemas de ventilación y deshumidificación, además de dotar al espacio de mobiliario y paneles interpretativos que permitirán divulgar los valores ambientales, históricos y culturales del entorno del embalse del Orbellido.

La inversión total ascendió a 25.842,45 euros (IVA incluido) y fue financiada por el GDR Costa da Morte permitiendo así recuperar un edificio y transformarlo en un nuevo recurso turístico, educativo y divulgativo.

"Queremos que este centro sexa un punto de encontro para a veciñanza e para quen nos visita, reforzando a oferta turística e educativa de Vimianzo e poñendo en valor un enclave de gran importancia para o noso municipio", declara el teniente de alcaldesa, Víctor Muíño.

Con esta actuación, el Concello de Vimianzo continúa avanzando en la recuperación de espacios públicos y en la creación de nuevos recursos que contribuyan a la dinamización de las parroquias, a la conservación del patrimonio y al impulso de un modelo de desarrollo rural sostenible.

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