Comienzan las fiestas de Santa Bárbara y la Virxe do Carme de Calo con una gran churrascada

Fiestas de Santa Bárbara en Calo Cedida

Las fiestas de Santa Bárbara y la Virxe do Carme de Calo (Vimianzo) comenzaron con una concurrida churrascada popular que reunió a numerosos vecinos en la jornada previa al inicio del programa festivo.

La cita sirvió para abrir varios días de celebraciones marcados por el ambiente de convivencia y la participación vecinal. La música y la gastronomía protagonizaron una velada que volvió a poner de manifiesto el arraigo de estas fiestas entre los habitantes de la parroquia.