Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

Comienzan las fiestas de Santa Bárbara y la Virxe do Carme de Calo con una gran churrascada

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/07/2026 22:17
Fiestas de Santa Bárbara en Calo
Fiestas de Santa Bárbara en Calo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las fiestas de Santa Bárbara y la Virxe do Carme de Calo (Vimianzo) comenzaron con una concurrida churrascada popular que reunió a numerosos vecinos en la jornada previa al inicio del programa festivo.

La cita sirvió para abrir varios días de celebraciones marcados por el ambiente de convivencia y la participación vecinal. La música y la gastronomía protagonizaron una velada que volvió a poner de manifiesto el arraigo de estas fiestas entre los habitantes de la parroquia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiestas de Santa Bárbara en Calo

Comienzan las fiestas de Santa Bárbara y la Virxe do Carme de Calo con una gran churrascada
Redacción
Destrozos en el parque infantil de Carnés, en Vimianzp

Vandalizan el parque infantil de Carnés, en Vimianzo, durante las fiestas de San Cristóbal
Redacción
Clausura del campamento Vimiverán

Más de un centenar de niños aprenden sobre el eclipse en Vimianzo
Redacción
Rapa das Bestas de Vimianzo

La Rapa das Bestas de Vimianzo brindó una intensa lucha cuerpo a cuerpo entre caballos y aloitadores
Redacción