Vandalizan el parque infantil de Carnés, en Vimianzo, durante las fiestas de San Cristóbal

Destrozos en el parque infantil de Carnés, en Vimianzo Cedida

El Concello de Vimianzo ha denunciado los importantes daños sufridos por el parque infantil de Carnés durante la celebración de las fiestas de San Cristóbal, unos actos vandálicos que dejaron prácticamente destruido el cierre perimetral y afectaron también a distintos elementos de la zona de juegos.

El gobierno municipal lamenta especialmente que este tipo de comportamientos afecten a un espacio pensado para el disfrute de los más pequeños y recuerda que, además del coste económico que supondrá su reparación, los daños privan temporalmente a los niños de un lugar seguro para jugar.

El Concello ha solicitado la colaboración ciudadana para identificar a los responsables. Cualquier persona que hubiese presenciado los hechos o disponga de información que pueda resultar útil puede ponerla en conocimiento del Ayuntamiento o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.