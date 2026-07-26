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Vimianzo

Charlatán Rodríguez llena la Praza do Concello en una nueva cita del Vimiansol

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/07/2026 19:50
Charlatán Rodríguez actuando este fin de semana en Vimianzo
Charlatán Rodríguez actuando este fin de semana en Vimianzo
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La programación estival Vimiansol 2026 volvió a congregar a numeroso público en la Praza do Concello de Vimianzo con el espectáculo protagonizado por Charlatán Rodríguez, una propuesta que combinó humor, improvisación y teatro de calle.

El artista conquistó a los asistentes con un personaje cargado de ocurrencias, peculiares remedios y una particular visión de la vida, interactuando continuamente con el público y convirtiendo a varios espectadores en protagonistas de la función.

La actuación se enmarca dentro del programa cultural de verano promovido por el Concello con el apoyo de la Diputación de A Coruña, una iniciativa que durante las próximas semanas continuará llevando espectáculos de diferentes disciplinas a distintos espacios del municipio.

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