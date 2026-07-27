La Sala Antón Mouzo de Vimianzo acoge la exposición pictórica 'Aguas' de Diego Pérez Carpeño 

Cartel anunciador de la exposición del pintor Diego Pérez Cedida

El Concello de Vimianzo inaugurará el próximo 6 de agosto, a las 12:00 horas, en la Sala Antón Mouzo de la Casa da Cultura, la exposición de pintura 'Aguas' del artista Diego Pérez Carpeño, organizada en colaboración con Ponteceso Cultura Permanente.

La muestra reúne 20 obras en las que el agua es la protagonista.

A través de esta colección, el autor aborda dos visiones complementarias: por una parte, la belleza y la serenidad de los paisajes modelados por el agua; y, por otra, el deterioro y los daños que la acción humana está provocando en un recurso imprescindible para la vida.

Tomando el agua como hilo conductor de la exposición, Diego Pérez Carpeño invita al público a recorrer un universo de emociones contrapuestas, en el que conviven la calma y la contemplación con la preocupación y la denuncia ambiental.

Esta dualidad se refleja también en su lenguaje pictórico, que transita con libertad entre el realismo, el impresionismo y otras corrientes, sin limitarse a un estilo único.

La inauguración tendrá lugar el 6 de agosto a las 12:00 horas y la entrada será libre.

La exposición podrá visitarse hasta el 20 de septiembre en el horario habitual de la Casa da Cultura.