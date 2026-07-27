La segunda quincena de 'Vimiverán' llega a su fin con 140 participantes y el eclipse como éxito pedagógico de la programación

Muchas de las actividades del Vimiverán se desarrollan en los pabellones polideportivos Cedida

La segunda quincena del programa 'Vimiverán' acaba de concluir con un notable registro de participación ya que movilizó a un total de 108 niños y niñas en las propuestas vinculadas al deporte y a la astronomía desarrolladas en el pabellón vimiancés, así como a otros 22 en la variante VimiAventura llevada a cabo en el polideportivo de Baíñas.

Durante estas primeras dos semanas, los jóvenes participaron en un amplio programa de actividades deportivas, educativas y de ocio.

VimiDeporte combinó actividad física, juegos y rutas por el entorno, mientras que VimiAstronomía acercó a los participantes al conocimiento del universo y del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Por su parte, VimiInformática, desarrollada en el Aula CEMIT de la Casa da Cultura, permitió a la decena de participantes iniciarse en las competencias digitales mediante actividades prácticas, creativas y adaptadas a su edad.

En Baíñas, VimiAventura completó la oferta con juegos, dinámicas al aire libre y actividades de convivencia.

El eclipse solar se convirtió en el gran hilo conductor de toda la programación.

A través de VimiAstronomía, los niños descubrieron distintas curiosidades de este fenómeno astronómico, se sensibilizaron sobre la necesidad de observarlo con seguridad y elaboraron proyectores estenopeicos con material de desecho, realizando prácticas de observación indirecta del sol. E

Esta temática estuvo presente, de manera transversal, en el conjunto de las actividades del campamento.

La programación se completó con rutas de senderismo, juegos cooperativos, talleres de igualdad, actividades de consumo responsable, veladas nocturnas, búsqueda del tesoro y numerosas propuestas destinadas a fomentar hábitos saludables, la convivencia, el respeto por medio y la curiosidad científica.

La concejala de Bienestar Social, María José Pose, destaca que "Vimiverán é un servizo fundamental para favorecer a conciliación das familias durante o verán, pero tamén un espazo onde a rapazada aprende, convive e desfruta de experiencias enriquecedoras".

El programa, cofinanciado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, continuará en las próximas semanas con el tercer turno, manteniendo el eclipse solar como eje pedagógico transversal y ofreciendo nuevas experiencias educativas y de ocio para la infancia del municipio.