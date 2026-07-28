Vimianzo celebrará el Día do Neno con una fiesta de la espuma, hinchables y animación musical

Una de las actividades más esperadas será la fiesta de la espuma EC

El Concello de Vimianzo programa para el próximo 10 de agosto una nueva edición del Día del Neno, una jornada pensada para que los más pequeños y pequeñas de la casa disfruten de una tarde llena de diversión, juegos y actividades al aire libre.

La programación se desarrollará en la Praza do Concello, entre las 16:30 y las 21:00 horas, y contará con diferentes propuestas gratuitas para todas las edades.

Habrá hinchables, una espectacular fiesta de la espuma y la animación musical de DJ Rokiño, que pondrá ritmo a una tarde festiva para compartir en familia.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un espacio de ocio seguro y atractivo para los más pequeños durante el verano, favoreciendo la convivencia y el disfrute de las familias en un ambiente participativo.

Desde el Ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a participar en esta cita, que cada año reúne a numerosas familias para celebrar una de las tardes más esperadas del verano.