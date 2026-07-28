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Vimianzo

Vimianzo celebrará el Día do Neno con una fiesta de la espuma, hinchables y animación musical

La cita es el 10 de agosto en la Praza do Concello

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 19:53
Una de las actividades más esperadas será la fiesta de la espuma
Una de las actividades más esperadas será la fiesta de la espuma
EC
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El Concello de Vimianzo programa para el próximo 10 de agosto una nueva edición del Día del Neno, una jornada pensada para que los más pequeños y pequeñas de la casa disfruten de una tarde llena de diversión, juegos y actividades al aire libre. 

La programación se desarrollará en la Praza do Concello, entre las 16:30 y las 21:00 horas, y contará con diferentes propuestas gratuitas para todas las edades. 

Habrá hinchables, una espectacular fiesta de la espuma y la animación musical de DJ Rokiño, que pondrá ritmo a una tarde festiva para compartir en familia. 

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un espacio de ocio seguro y atractivo para los más pequeños durante el verano, favoreciendo la convivencia y el disfrute de las familias en un ambiente participativo.

Desde el Ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a participar en esta cita, que cada año reúne a numerosas familias para celebrar una de las tardes más esperadas del verano.

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