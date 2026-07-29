El BNG de Vimianzo acusa al gobierno municipal de falta de previsión en la contratación de la brigada contra incendios

Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo EC

El BNG de Vimianzo critica que el gobierno municipal esperase al pleno de julio para iniciar la contratación de la brigada de prevención y defensa contra incendios, a pesar de que el convenio que contemplaba este dispositivo se firmase ya en abril de 2025.

Los nacionalistas inciden en que la propia resolución municipal reduce de 10 a 5 días el plazo para preentar solicitudes con el fin de contratar el personal el 1 de agosto, cuando ya se están produciendo incendio en el municipio.

"Non estamos ante un imprevisto. O Concello sabía desde abril de 2025 que debía contar con esta brigada en 2026 e tiña un convenio e financiamento para facelo. Chegar agora ás présas evidencia falta de planificación e de traballo previo", manifestó Benxamín Queiro Pérez, portavoz del BNG de Vimianzo.