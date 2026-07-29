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Vimianzo

El BNG de Vimianzo acusa al gobierno municipal de falta de previsión en la contratación de la brigada contra incendios

 "Chegar agora ás présas evidencia falta de planificación e de traballo previo". dice Benxamín Queiro, portavoz de los nacionalistas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 19:31
Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo
Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo
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El BNG de Vimianzo critica que el gobierno municipal esperase al pleno de julio para iniciar la contratación de la brigada de prevención y defensa contra incendios, a pesar de que el convenio que contemplaba este dispositivo se firmase ya en abril de 2025.

Los nacionalistas inciden en que la propia resolución municipal reduce de 10 a 5 días el plazo para preentar solicitudes con el fin de contratar el personal el 1 de agosto, cuando ya se están produciendo incendio en el municipio.

"Non estamos ante un imprevisto. O Concello sabía desde abril de 2025 que debía contar con esta brigada en 2026 e tiña un convenio e financiamento para facelo. Chegar agora ás présas evidencia falta de planificación e de traballo previo", manifestó Benxamín Queiro Pérez, portavoz del BNG de Vimianzo.

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