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Vimianzo

La Diputación invertirá más de 442.000 euros en mejorar la carretera entre Caxadas y Baíñas

El pleno provincial aprobó este viernes el proyecto que mejorará tres kilómetros del vial

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
31/07/2026 19:28
La alcaldesa de Vimianzo y diputada de Vías e Obras, este viernes en el pleno de la Diputación
La alcaldesa de Vimianzo y diputada de Vías e Obras, este viernes en el pleno de la Diputación
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La Diputación de A Coruña aprobó este viernes una inversión de 442.900 euros para renovar el firme de la carretera provincial DP-9203, que comunica Caxadas y Baíñas. La actuación permitirá mejorar más de tres kilómetros y medio de una de las principales conexiones viarias del municipio y reforzar la seguridad de una vía muy utilizada tanto por los vecinos como por quienes se desplazan hacia Santiago.

Las obras contemplan la extensión de una nueva capa de rodadura de cinco centímetros de espesor, el saneamiento de las zonas deterioradas, la limpieza de cunetas, el desbroce de márgenes y la mejora del drenaje para facilitar la evacuación de las aguas pluviales. El proyecto incluye además la renovación de toda la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y los elementos de protección de la carretera.

El pleno de la Diputación reunido este viernes

La Diputación invertirá más de dos millones en la conservación de carreteras de la Costa da Morte

Más información

Los trabajos dispondrán de un plazo de ejecución de cinco meses. La alcaldesa de Vimianzo y diputada de Vías e Obras, Mónica Rodríguez, subrayó que se trata de una actuación especialmente necesaria por la importancia estratégica de esta carretera dentro de la red provincial.

La inversión aprobada se suma a la construcción de la variante de Padreiro, ejecutada en los últimos años con un presupuesto superior a 1,5 millones de euros

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