Churrasco, queimada y verbena para celebrar por todo lo alto la Merenda Campestre de Castrobuxán

Meriendas de Castrobuxán EC

Castrobuxán, en Vimianzo, se prepara para vivir este viernes y sábado una nueva edición de su tradicional Merenda Campestre, que alcanza ya su decimosexta edición y volverá a combinar gastronomía, música, baile y celebración popular durante dos intensas jornadas.

Este viernes a las 21.00 horas empieza la cita con la procesión de la Virgen desde la iglesia de San Xoán de Calo hasta la ermita de Castrobuxán, donde se celebrará la misa. Al finalizar, alrededor de las 22.30 horas, habrá chorizos de balde para todos los asistentes antes de dar paso a la verbena, que estará amenizada por Laura Campos.

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El sábado será el día grande. La programación comenzará a las 13.00 horas con misa solemne y posterior procesión. Después llegará uno de los momentos más esperados, la comida popular, con churrasco, tortilla, empanada, chorizo, bebidas, café, queixo, rosca y xeados.

La sobremesa se prolongará con una gran queimada y la música tomará el protagonismo con una sesión vermú y las actuaciones de Dúo Gala y Dúo Maracaibo. La jornada contará también con la participación del grupo de baile gallego Airiños do Río Grande y de un grupo de gaitas.

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Los más pequeños tendrán su propio espacio con hinchables. Las entradas cuestan 25 euros para los adultos y 10 euros para los niños de hasta ocho años.