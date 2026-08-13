La falta de agua obliga a restringir el consumo en cuatro parroquias de Vimianzo

Parroquia de Bamiro, en Vimianzo Cedida

La importante reducción del caudal del río Pedra Cuberta, en Xora, ha llevado al Concello de Vimianzo a adoptar medidas para reducir el consumo de la red municipal que abastece a las parroquias de Bamiro, Salto, Tines y Baíñas.

Las restricciones tendrán carácter temporal y buscan garantizar el suministro para las necesidades básicas de la población mientras persista la situación de bajo caudal. El Concello ha prohibido utilizar agua procedente de la red municipal para regar jardines, huertas y zonas verdes, lavar vehículos y llenar piscinas. La prohibición se extiende también a cualquier otro uso no esencial que implique un consumo elevado.

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Desde el gobierno municipal se reclama la colaboración de vecinos y usuarios para reducir al máximo cualquier gasto de agua que no resulte imprescindible. La situación se produce en pleno mes de agosto, cuando las altas temperaturas y el incremento de población asociado al verano elevan la demanda de agua en numerosos municipios de la Costa da Morte. Vimianzo se suma así a otros puntos de la comarca en los que la escasez está obligando a extremar las medidas de ahorro.

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Las medidas se mantendrán mientras continúe el bajo caudal del Pedra Cuberta. El Concello insiste en que la colaboración ciudadana será fundamental para preservar las reservas disponibles y garantizar el abastecimiento doméstico.