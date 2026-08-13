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Vimianzo

La falta de agua obliga a restringir el consumo en cuatro parroquias de Vimianzo

El Concello ha prohibido utilizar agua procedente de la red municipal para regar jardines, huertas y zonas verdes, lavar vehículos y llenar piscinas

Redacción Carballo
13/08/2026 15:53
Parroquia de Bamiro, en Vimianzo
Parroquia de Bamiro, en Vimianzo
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La importante reducción del caudal del río Pedra Cuberta, en Xora, ha llevado al Concello de Vimianzo a adoptar medidas para reducir el consumo de la red municipal que abastece a las parroquias de Bamiro, Salto, Tines y Baíñas.

Las restricciones tendrán carácter temporal y buscan garantizar el suministro para las necesidades básicas de la población mientras persista la situación de bajo caudal. El Concello ha prohibido utilizar agua procedente de la red municipal para regar jardines, huertas y zonas verdes, lavar vehículos y llenar piscinas. La prohibición se extiende también a cualquier otro uso no esencial que implique un consumo elevado.

Imagen de Lira, en Carnota

Muros y Carnota prohíben regar, llenar piscinas y lavar vehículos por la escasez de agua

Más información

Desde el gobierno municipal se reclama la colaboración de vecinos y usuarios para reducir al máximo cualquier gasto de agua que no resulte imprescindible. La situación se produce en pleno mes de agosto, cuando las altas temperaturas y el incremento de población asociado al verano elevan la demanda de agua en numerosos municipios de la Costa da Morte. Vimianzo se suma así a otros puntos de la comarca en los que la escasez está obligando a extremar las medidas de ahorro.

Estado del río Anllóns a su paso por Carballo este martes (17)

Declarada la alerta por escasez de agua en el río Anllóns

Más información

Las medidas se mantendrán mientras continúe el bajo caudal del Pedra Cuberta. El Concello insiste en que la colaboración ciudadana será fundamental para preservar las reservas disponibles y garantizar el abastecimiento doméstico.

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