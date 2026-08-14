A Gándara, en Vimianzo, estrena un acceso más amplio y seguro 

Nuevos accesos al núcleo de A Gándara, en Vimianzo Cedida

El núcleo de A Gándara, en Vimianzo, cuenta ya con una entrada renovada después de que el Concello haya dado por finalizadas las obras de mejora y ampliación del vial de acceso. La actuación afecta a aproximadamente medio kilómetro y permite ganar espacio para los vehículos, pero también incorpora una senda peatonal para aumentar la seguridad de quienes realizan el recorrido a pie.

El vial alcanza ahora los 6,5 metros de ancho. Los trabajos incluyeron excavaciones, mejora de la base, pavimentación y aglomerado, además de la ejecución de cunetas, instalaciones y señalización. También se colocaron elementos de contención mediante escollera.

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La obra tuvo que adaptarse a las condiciones establecidas por Augas de Galicia para obtener la autorización necesaria. Entre las exigencias figuraba la instalación de doce marcos de dos metros por 1,60, una intervención que incrementó de manera importante el coste final del proyecto, según explica el Concello.

La ampliación necesitó además de la colaboración de los propietarios de las parcelas situadas a ambos lados del vial. El gobierno local agradece su disposición, así como la de la Comunidade de Montes da Gándara, cuya directiva cedió los terrenos necesarios para ejecutar tanto los viales como la nueva senda peatonal.

“Era unha actuación necesaria e moi demandada, e hoxe podemos dicir que A Gándara conta cunha entrada nova, máis ampla e con mellores condicións de seguridade e accesibilidade”, destaca la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez.