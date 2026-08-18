El Akelarre regresa a Vimianzo con más de ocho horas de fiesta en una noite meiga

Después de un año de parón, el Akelarre regresa a Vimianzo este viernes de la mano de la organización juvenil O Ariete, que recupera la celebración para alcanzar su tercera edición.

Los alrededores de la Casa da Cultura serán el escenario de una programación que arrancará a las 19.00 horas y continuará hasta bien entrada la madrugada, combinando música, teatro, tradición oral, queimada y espectáculos.

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Cecilia Burillo será la encargada de abrir la jornada con un concierto a las siete de la tarde. Una hora después llegará uno de los momentos más vinculados a la propia organización: la tradicional representación teatral protagonizada por los integrantes de O Ariete.

La música regresará a las 20.30 horas con Matasuegras, mientras que a las 21.30 tomarán el relevo las regueifeiras Nuria y Lorena. A las 22.00 horas será el turno de Musgo 981, banda que cuenta con presencia vimiancesa.

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Con la llegada de la noche, el Akelarre reforzará su ambiente más meigo. A las 23.00 horas se celebrará una queimada a cargo del especialista Miguel Queiro y, posteriormente, Laca N’Celada protagonizará el drag show 'Lúa Meiga'.

La programación continuará a medianoche con Lamprea Explosiva y, media hora después, con DJ Sankara. La madrugada todavía reservará espacio para DJ Furor, que actuará a las 02.00 horas, antes del DJ set previsto para las 03.30 horas con el que se pondrá el broche final a la tercera edición.