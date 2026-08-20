El BNG vimiancés dice lamentar que el Concello haya tenido que recurrir a un plan económico financiero

Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo EC

Entre los asuntos aprobados en la sesión plenaria celebrada por la corporación de Vimianzo el pasado miércoles figuró el relativo al plan económico financiero al que deberá ceñirse el Concello.

El asunto salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, mientras los ediles del BNG se abstuvieron.

Para los nacionalistas resulta incomprensible que se haya tenido que aprobar un plan económico financiero "tras catro anos cos maiores orzamentos".

También recordaron que el actual gobierno socialista "iniciou o mandato cun Concello saneado e máis de 2.5 millóns de euros nas arcas. Mentres se destinaban recursos a festas, publicidade e desprazamentos, executáronse actuacións de baixa calidade nos viais e seguen arredor d 40% dos núcleos sen rede de saneamento".

En el apartado de mociones, el BNG vio como salía adelante, por unanimidad, su propuesta para reclamar la gratuidad de la Autovía da Costa da Morte.