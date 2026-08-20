Vimianzo ayuda a visibilizar y  sensibilizar sobre la soledad no deseada a través de podcast

La primera grabación de 'Luz na Soidade' tuvo como protagonista al profesor con Miguel Anxo Bastos Cedida

El Concello de Vimianzo, a través de su área de Bienestar y contando con el apoyo económico de XEAL, pone en marcha 'Luz na Soidade', un nuevo podcast de sensibilización y divulgación que nace con el objetivo de visibilizar la soledad no deseada y el aislamiento social, así como promover una mayor concienciación social alrededor de esta realidad.

La iniciativa forma parte de ‘Conectando Corazóns’, proyecto de lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social desarrollado desde el área de Bienestar del Concello de Vimianzo que busca implicar tanto a las instituciones como a la comunidad vecinal.

‘Luz na Soidade’ abordará esta problemática desde una perspectiva amplia y transversal, reuniendo a lo largo de sus diferentes episodios personas procedentes de distintos ámbitos del conocimiento y de la sociedad.

Causas y consecuencias

Las conversaciones analizarán las causas, consecuencias e implicaciones de la soledad no deseada, analizando el fenómeno desde perspectivas sociales, psicológicas, económicas, sanitarias, políticas, demográficas y comunitarias.

El propósito es ir más allá de la idea de la soledad como una cuestión exclusivamente individual y entender los factores sociales y estructurales que pueden favorecer el aislamiento, así como las herramientas y respuestas que pueden contribuir a prevenirlo y combatirlo.

La alcaldesa, Mónica Rodríguez, también estuvo presente en la grabación del podcast Cedida

La primera grabación de ‘Luz na Soidade’ se celebró este jueves en O Pazo de Trasariz, en Vimianzo, y contó como primer invitado con Miguel Anxo Bastos, profesor y analista especializado en pensamiento económico y social.

Con esta primera conversación da comienzo una serie de entrevistas en las que se pretende ofrecer diferentes puntos de vista sobre un fenómeno complejo.

Podcast de una hora

Cada episodio tendrá una duración aproximada de una hora y promedio, permitiendo desarrollar conversas en profundidad y abordar la problemática desde diferentes perspectivas.

La concejala de Bienestar, María José Pose, destaca la importancia de abordar la soledad no deseada desde una perspectiva colectiva y de generar espacios que permitan hablar abiertamente de una realidad que puede afectar a personas de todas las edades y circunstancias.

"A soidade non desexada pode estar moi preto de nós e, por iso, é fundamental escoitar, comprender e acompañar. Con ‘Luz na Soidade’ queremos abrir unha conversa necesaria e contribuír a construír un Vimianzo máis conectado, máis sensible e máis atento ás persoas”, dice María José Pose.