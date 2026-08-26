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Vimianzo

El BNG critica el recorte de profesorado y de unidades llevado a cabo en el CEIP de Baíñas

Para el curso 2026-2027, el centro pasará a tener únicamente tres unidades, y reducirá de seis a cuatro los puestos docentes

Redacción Carballo
26/08/2026 19:28
Vista de las instalaciones del CEIP de Baíñas
Vista de las instalaciones del CEIP de Baíñas
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El BNG de Vimianzo hizo pública una nota en la que expresa su preocupación por el recorte de profesorado y de unidades en el CEIP de Baíñas, luego de conocer la orden publicada por la Consellería de Educación para el curso 2026-2027, que deja al centro con dos docentes menos ( de 6 pasan a 4) y con tan solo tres unidades.

Argumentan los nacionalistas que esta situación obligará a concentrar el alumnado de Infantil y Primaria en un menor número de grupos, "o que pode dificultar a atención individualizada e a resposta ás diferentes necesidades educativas".

El grupo considera "especialmente preocupante" que este tipo de recortes afecten una vez más a los servicios públicos del rural. “A escola de Baíñas non é só un centro educativo: é un servizo fundamental para as familias e un elemento esencial para manter viva a parroquia”, dicen, a la vez que inciden en que reducir sus recursos "significa tamén restarlle oportunidades e futuro".

El BNG anuncia que promoverá con carácter urgente las iniciativas necesarias a nivel parlamentario y municipal con el objetivo de trarar de revertir esta situación. Y es que para el BNG vimiancés "defender a escola pública no rural é defender o futuro das nosas parroquias”.

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