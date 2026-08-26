El BNG critica el recorte de profesorado y de unidades llevado a cabo en el CEIP de Baíñas

Vista de las instalaciones del CEIP de Baíñas Cedida

El BNG de Vimianzo hizo pública una nota en la que expresa su preocupación por el recorte de profesorado y de unidades en el CEIP de Baíñas, luego de conocer la orden publicada por la Consellería de Educación para el curso 2026-2027, que deja al centro con dos docentes menos ( de 6 pasan a 4) y con tan solo tres unidades.

Argumentan los nacionalistas que esta situación obligará a concentrar el alumnado de Infantil y Primaria en un menor número de grupos, "o que pode dificultar a atención individualizada e a resposta ás diferentes necesidades educativas".

El grupo considera "especialmente preocupante" que este tipo de recortes afecten una vez más a los servicios públicos del rural. “A escola de Baíñas non é só un centro educativo: é un servizo fundamental para as familias e un elemento esencial para manter viva a parroquia”, dicen, a la vez que inciden en que reducir sus recursos "significa tamén restarlle oportunidades e futuro".

El BNG anuncia que promoverá con carácter urgente las iniciativas necesarias a nivel parlamentario y municipal con el objetivo de trarar de revertir esta situación. Y es que para el BNG vimiancés "defender a escola pública no rural é defender o futuro das nosas parroquias”.