Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

Vimianzo abre el plazo de solicitud para las ayudas escolares del próximo curso

Las familias interesadas tienen hasta el 30 de septiembre para pedirlas

Redacción Carballo
26/08/2026 20:27
Vista del Ayuntamiento de Vimianzo
Vista del Ayuntamiento de Vimianzo
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Vimianza abre el plazo de solicitud de las ayudas escolares de cara al próximo curso una vez que el anuncio de la convocatoria ya salió publicado en el Boletín Oficial da Provincia.

Las familias interesadas tienen hasta el 30 de septiembre para presentar la documentación, para lo que deberán pasar por el Área de Benestar Social del Concello o bien recurrir a la sede electrónica municipal, donde también se pude consultar toda la información de la convocatoria.

Desde el Ayuntamiento se recomienda efectuar dicha consulta para conocer los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento establecido para acceder a las ayudas. 

Con esta convocatoria, el Concello de Vimianzo reafirma su compromiso con el apoyo a las familias y con la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del Ayuntamiento de Vimianzo

Vimianzo abre el plazo de solicitud para las ayudas escolares del próximo curso
redacción carballo
Vista de las instalaciones del CEIP de Baíñas

El BNG critica el recorte de profesorado y de unidades llevado a cabo en el CEIP de Baíñas
redacción carballo
La primera grabación de 'Luz na Soidade' tuvo como protagonista al profesor con Miguel Anxo Bastos

Vimianzo ayuda a visibilizar y sensibilizar sobre la soledad no deseada a través de podcast
redacción carballo
Benjamín Queiro, portavoz del BNG de Vimianzo

El BNG vimiancés dice lamentar que el Concello haya tenido que recurrir a un plan económico financiero
redacción carballo