Vimianzo abre el plazo de solicitud para las ayudas escolares del próximo curso

Vista del Ayuntamiento de Vimianzo EC

El Concello de Vimianza abre el plazo de solicitud de las ayudas escolares de cara al próximo curso una vez que el anuncio de la convocatoria ya salió publicado en el Boletín Oficial da Provincia.

Las familias interesadas tienen hasta el 30 de septiembre para presentar la documentación, para lo que deberán pasar por el Área de Benestar Social del Concello o bien recurrir a la sede electrónica municipal, donde también se pude consultar toda la información de la convocatoria.

Desde el Ayuntamiento se recomienda efectuar dicha consulta para conocer los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento establecido para acceder a las ayudas.

Con esta convocatoria, el Concello de Vimianzo reafirma su compromiso con el apoyo a las familias y con la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.