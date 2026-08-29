El BNG de Vimianzo reclama frenar los recortes en el CEIP de Baíñas 

Vista de las instalaciones del CEIP de Baíñas Cedida

El BNG de Vimianzo mantuvo este viernes una reunión con las familias y vecinos de Baíñas, para analizar la anunciada reducción de seis a cuatro docentes en el CEIP. "Consideramos que esta medida supón un peche encuberto, pois a agrupación de niveis pode xerar desconfianza nas familias e acelerar o debilitamento do centro", afirman los nacionalistas.

En la reunión se acordó implicar a todos los grupos municipales y solicitar lo antes posible una reunión conjunta para tener una postura común "en la defensa del centro". Al BNG le resulta "incomprensible" que con tan solo un alumno de diferencia se recorten dos docentes.

El BNG critica el recorte de profesorado y de unidades llevado a cabo en el CEIP de Baíñas Más información

"Denunciamos ademais a contradición entre os anuncios de máis profesorado por parte Xunta e a realidade de recortes no rural", añade el BNG.