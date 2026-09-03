El BNG lleva al Parlamento el recorte de profesores en el colegio de Baíñas

Oscar Insua, diputado del BNG

El BNG llevará al Parlamento de Galicia la situación del CEIP de Baíñas, en Vimianzo, después de que el centro afronte el nuevo curso con dos docentes menos pese a mantener prácticamente estable su alumnado. La formación reclama a la Xunta que recupere las plazas suprimidas y suma a sus demandas la implantación de un comedor escolar, que considera clave para favorecer la conciliación y reforzar el futuro del colegio.

El diputado nacionalista Oscar Insua ha presentado varias iniciativas en las que solicita revertir la reducción de profesorado prevista para el curso 2026-2027. Según los datos facilitados por el BNG, el centro pasa de seis a cuatro docentes mientras mantiene alrededor de 35 escolares.

La reducción tendrá consecuencias directas sobre la distribución de los alumnos. En Infantil continuarán agrupados los tres niveles en una única aula, mientras que en Primaria se pasará de las tres unidades existentes el curso pasado a solo dos. Hasta ahora compartían clase los alumnos de 1º y 2º, los de 3º y 4º y los de 5º y 6º. Con la nueva organización, los escolares de 1º a 4º estarán juntos en una misma aula y los de 5º y 6º formarán la segunda.

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Insua pide por ello que se recupere la dotación docente anterior y que se revise la organización de Primaria para evitar, en la medida de lo posible, que cuatro cursos diferentes compartan una única aula.

La iniciativa parlamentaria incorpora además una vieja necesidad del centro: disponer de comedor escolar. El BNG solicita que se estudie con carácter prioritario su puesta en funcionamiento como medida de apoyo a las familias y de conciliación, pero también como herramienta para favorecer la propia continuidad del colegio.

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El portavoz municipal del BNG de Vimianzo, Benxamín Queiro, considera “fundamental que a Xunta teña en conta a iniciativa que o deputado Oscar Insua vén de presentar, e restableza as dúas prazas de docentes que se perden neste curso que vai a comezar”.

Queiro vincula además la ausencia de comedor con las decisiones que toman algunas familias a la hora de escolarizar a sus hijos. “Hai moitas familias da parroquia de Baíñas que non matriculan aos seus fillos e fillas na escola da localidade porque precisamente non conta con este servizo, que é moi importante para a conciliación familiar”, asegura.