Vimianzo abre septiembre con propuestas de teatro y formación digital

Un momento de 'A serie Clopen’ Cedida

Vimianzo llevará a cabo durante las próximas semanas varias propuestas culturales, formativas y deportivas dirigidas a públicos muy diferentes.

La primera cita llegará el jueves 17 de septiembre de la mano del programa de movilidad del Centro Dramático Galego. El Concello organiza un desplazamiento en autobús para asistir en el Salón Teatro de Santiago a ‘A serie Clopen’, una producción dirigida por Pablo Reboleiro, quien comparte la dramaturgia con Clara Gayo. El espectáculo combina acrobacias, danza, clown y comedia y está recomendado para todos los públicos.

El autobús saldrá a las 15.15 horas desde la Casa da Cultura y la representación comenzará a las 18.00 horas. El regreso está previsto una vez finalizada la función, alrededor de las 20.00. El precio es de cinco euros y las plazas son limitadas. Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en la Casa da Cultura hasta el 16 de septiembre.

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Las actividades tendrán lugar el lunes con lunes 21 con un curso gratuito destinado a mejorar el manejo de dos de las aplicaciones de comunicación más extendidas. El CEMIT acogerá, entre las 17.30 y las 18.30 horas, el taller ‘Como enviar e recibir mensaxes correctamente en WhatsApp e Telegram’, promovido dentro de las actividades de Canal Sénior.

La propuesta pretende acercar el uso de estas herramientas digitales a quienes necesitan adquirir o reforzar conocimientos para comunicarse mediante el teléfono móvil. La sesión se enmarca en la programación impulsada por la Federación Galega de Asociacións Universitarias Séniors (FEGAUS), con apoyo de la Xunta.

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Ya en octubre, Vimianzo será una de las sedes de la quinta edición de los Seminarios Intensivos de Defensa Personal Femenina que recorrerán la provincia de A Coruña. La actividad se celebrará el sábado 3, entre las 10.00 y las 13.00 horas, en la sala fitness del gimnasio municipal.

La sesión forma parte del programa promovido por la Diputación de A Coruña y permitirá a las participantes acercarse durante tres horas a técnicas de defensa personal. Las inscripciones pueden formalizarse a través de los canales habilitados por la institución provincial o en el propio Concello.