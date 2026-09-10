Vimianzo rinde homenaje a las pandereteiras con un mural de Cristian Caruncho

Las pandereteiras son las protagonistas de un nuevo mural de Vimianzo. El artista Cristian F. Caruncho firma la obra de arte urbano que ya puede verse en la rúa Rosalía de Castro y que forma parte de la segunda edición de Vimianzo M.O.L.A. (Murais, Oralidade, Literatura e Artes).

“Este mural é unha homenaxe ás nosas pandereteiras, ás mulleres que durante xeracións mantiveron viva a música, os saberes e a cultura popular”, destacan desde el Concello.

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La obra de Caruncho convierte de esta forma una fachada de la rúa Rosalía de Castro en un reconocimiento público a una memoria cultural transmitida durante generaciones. La propuesta busca también acercar ese legado a los más jóvenes mediante un lenguaje artístico actual y hacerlo visible en el día a día de la localidad.

La intervención fue posible gracias a la cesión de la fachada por parte de la familia do Regueiro, cuya colaboración destacó el Concello junto con el trabajo realizado por el artista.