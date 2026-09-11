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Vimianzo

Del deporte a la robótica: Vimianzo pone en marcha un nuevo curso de actividades

El plazo para solicitar plaza se abrirá el próximo lunes, y permanecerá disponible hasta el día 21.

Redacción Carballo
11/09/2026 20:12
Clausura de las escuelas de música moderna de Vimianzo
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Del fútbol sala, el atletismo o el taekwondo a la música, el teatro, la impresión 3D y la robótica. Vimianzo prepara un nuevo curso de ‘Actívate’ con una amplia oferta de actividades deportivas, culturales y tecnológicas para diferentes edades. El plazo para solicitar plaza se abrirá el próximo lunes, y permanecerá disponible hasta el día 21.

En el apartado deportivo, el programa permitirá escoger entre tenis de mesa, patinaje artístico, tiro con arco, fútbol sala, atletismo y taekwondo, además de multideporte y pequemotricidad para los más pequeños y actividad física destinada a las personas mayores.

La oferta se amplía considerablemente en el terreno cultural. Habrá formación en lenguaje musical, canto, batería, guitarra, piano, trompeta y saxofón, además de coral polifónica, teatro y música y movimiento. Las disciplinas tradicionales mantendrán también su espacio con clases de baile, pandereta, gaita, bombo y tamboril y batucada.

Uno de los apartados más diferentes llegará de la mano de las nuevas tecnologías, con actividades que acercarán a los participantes a la robótica, la programación y la impresión 3D.

Las inscripciones se realizarán en la Casa da Cultura, de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Las personas empadronadas tendrán preferencia en las propuestas con plazas limitadas y, si la demanda supera las disponibles, se realizará un sorteo.

Las actividades de una hora semanal costarán cinco euros al mes y las de dos horas, diez. Se contemplan bonificaciones del 25% para determinados colectivos. Una vez adjudicadas las plazas, la matrícula deberá formalizarse entre el 24 y el 30 de septiembre, antes del comienzo de las actividades el 5 de octubre.

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