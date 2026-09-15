La Xunta invierte más de 3,4 millones en ocho viales autonómicos de la Costa da Morte

La conselleira María M. Allegue atendiendo a las explicaciones de los técnicos este martes en Vimianzo Cedida

En los últimos días la Xunta puso en marcha la ejecución del proyecto de mejora de ocho carreteras de titularidad autonómica que discurren por una decena de municipios de la Costa da Morte (Cabana de Bergantiños, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo, A Baña y Zas).

En total se reforzará el firme de 65 kilómetros con una inversión conjunta de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue se desplazó este martes a Vimianzo para supervisar el inicio de una de esas actuaciones.

En concreto, en Vimianzo la Xunta está actuando en 2,5 kilómetros de la AC-552 al paso por el municipio en esta intervención que aborda la rehabilitación superficial del firme, con distintas actuaciones, restaurando el pavimento para adecuarlo a sus necesidades funcionales y garantizar su durabilidad.