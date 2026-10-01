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Vimianzo

La Xunta invertirá un millón de euros en la rehabilitación integral del colegio San Vicenzo

La previsión es que el proyecto técnico esté terminado entre finales de este año y principios de 2027 para después licitar las obras

Manuel Bermúdez Bermúdez
01/10/2026 19:02
Reunión entre la alcaldesa de Vimianzo Mónica Rodríguez y el conselleiro de Educación
Reunión entre la alcaldesa de Vimianzo Mónica Rodríguez y el conselleiro de Educación
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La Xunta acometerá la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo, una actuación para la que estima una inversión de alrededor de un millón de euros. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, trasladó el proyecto a la alcaldesa durante una reunión celebrada este jueves en Santiago.

La redacción del proyecto se encuentra actualmente en proceso de contratación e incluirá mejoras en las cubiertas, ventanas y envolvente del edificio. La previsión es que el documento técnico esté terminado entre finales de este año y principios de 2027. Una vez supervisado, se procederá a licitar las obras. La intervención se incluye en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia.

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