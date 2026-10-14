A Muinhada de Vimianzo entra por vez primeira na escola
O alumnado de infantil do CEIP San Vicenzo participou en dúas xornadas sobre os muíños coa AC Cherinkas
A Muiñada de Vimianzo quenta motores para a súa gran cita desta fin de semana, os días 16 e 17 de outubro, na que volverán 'bailar' os muíños do Val de Vimianzo.
Nesta edición, a festa deu un paso que se levaba tempo esperando: cruzar por primeira vez as portas do colexio a través da iniciativa 'Levamos a muiñada á escola!', promovida pola Asociación Cultural Cherinkas co obxectivo de plantar a semente do arraigo cultural, o respecto polas tradicións e o coidado do patrimonio material e inmaterial desde a primeira infancia.
As nenas e nenos de 3, 4 e 5 anos do CEIP Plurilingüe San Vicenzo foron os pioneiros en gozar destas xornadas didácticas, deseñadas e dirixidas polo vimiancés Elías Alborés Canosa e baseadas na proposta artística e etnográfica 'O pasado entre luces e sombras' (inspirada no traballo de fin de grao 'Carantoña a través da lente'). +
A experiencia articulouse como unha instalación artística e sensorial distribuída en diferentes estacións de xogo e experimentación libre.
A través de materiais naturais — palla, herba fresca, terra, pedras e espigas de millo—, a cativada puido debullar, tocar, cheirar e mesmo rescatar do esquecemento valiosas fotografías históricas de Vimianzo que retratan a vida dos nosos antepasados e a dureza dos traballos do campo.
O fío condutor da actividade foi a chegada dunha mensaxe moi especial: unha carta de Balbino, un neno da aldea de tempos pasados que lles explicaba como as vacas e as galiñas o espertaban polas mañás, os labores de palillado e amasado de pan que facían os seus pais, e o segredo de converter o millo nun auténtico 'tesouro dourado' que cobraba vida ao son do muíño.
A proposta completouse cunha saída ao Muíño da Agra, enclave e corazón da Muiñada. Alí, os pequenos puideron ver in situ a construción de pedra, entender como a forza da auga move as pedras para moer o gran e comprender a importancia vital que estes espazos tiñan como puntos de encontro, traballo e festa para a veciñanza.
Con esta actividade, a A.C. Cherinkas reafirma o seu compromiso non só coa recuperación e reivindicación festiva dos muíños, senón tamén coa transmisión interxeracional da nosa identidade cultural, garantindo que as novas xeracións medren coñecendo e querendo a historia da súa propia terra.
Entradas e roupa de época
Esta actividade escolar serve de limiar para a XI Muiñada de Vimianzo, que este venres 16 e sábado 17 de outubro encherá os muíños do Val cunha ampla programación que inclúe novidades como a presentación do documental do Semescom sobre o río do Porto; narración oral no muíño das Pasantes con Avelino González; ou clásicos como a sesión vermú no muíño da Gándara coas Do Rivés —para a que xa están todas as entradas esgotadas—: obradoiros; o tradicional campionato de debullado de millo; cea tradicional; filloas á pedra; e moita música con Axeigo, Xacarandaina, Benofán Charanga, Alana e Delameseta, ademais de foliada.
Salvo a noite de concertos do sábado —cuxas entradas rebaixadas se poden mercar en woutick.es só ata este venres—, todo o resto do programa é de entrada libre e de balde.
Mentres tanto, Vimianzo xa se está a engalanar para a ocasión e a organización anima a acudir con vestimentas tradicionais de época para optar ao premio ás persoas mellor caracterizadas de mediados do século XX.