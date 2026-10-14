Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

A Muinhada de Vimianzo entra por vez primeira na escola

O alumnado de infantil do CEIP San Vicenzo participou en dúas xornadas sobre os muíños coa AC Cherinkas

Redacción Carballo
14/10/2026 20:40
O vimiancés Elías Alborés dirixiu as actividades para nenos e nenas
O vimiancés Elías Alborés dirixiu as actividades para nenos e nenas
AC Cherinkas
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Muiñada de Vimianzo quenta motores para a súa gran cita desta fin de semana, os días 16 e 17 de outubro, na que volverán 'bailar' os muíños do Val de Vimianzo. 

Nesta edición, a festa deu un paso que se levaba tempo esperando: cruzar por primeira vez as portas do colexio a través da iniciativa 'Levamos a muiñada á escola!', promovida pola Asociación Cultural Cherinkas co obxectivo de plantar a semente do arraigo cultural, o respecto polas tradicións e o coidado do patrimonio material e inmaterial desde a primeira infancia. 

As nenas e nenos de 3, 4 e 5 anos do CEIP Plurilingüe San Vicenzo foron os pioneiros en gozar destas xornadas didácticas, deseñadas e dirixidas polo vimiancés Elías Alborés Canosa e baseadas na proposta artística e etnográfica 'O pasado entre luces e sombras' (inspirada no traballo de fin de grao 'Carantoña a través da lente'). +

A experiencia articulouse como unha instalación artística e sensorial distribuída en diferentes estacións de xogo e experimentación libre.

A través de materiais naturais — palla, herba fresca, terra, pedras e espigas de millo—, a cativada puido debullar, tocar, cheirar e mesmo rescatar do esquecemento valiosas fotografías históricas de Vimianzo que retratan a vida dos nosos antepasados e a dureza dos traballos do campo. 

O fío condutor da actividade foi a chegada dunha mensaxe moi especial: unha carta de Balbino, un neno da aldea de tempos pasados que lles explicaba como as vacas e as galiñas o espertaban polas mañás, os labores de palillado e amasado de pan que facían os seus pais, e o segredo de converter o millo nun auténtico 'tesouro dourado' que cobraba vida ao son do muíño. 

A proposta completouse cunha saída ao Muíño da Agra, enclave e corazón da Muiñada. Alí, os pequenos puideron ver in situ a construción de pedra, entender como a forza da auga move as pedras para moer o gran e comprender a importancia vital que estes espazos tiñan como puntos de encontro, traballo e festa para a veciñanza. 

Con esta actividade, a A.C. Cherinkas reafirma o seu compromiso non só coa recuperación e reivindicación festiva dos muíños, senón tamén coa transmisión interxeracional da nosa identidade cultural, garantindo que as novas xeracións medren coñecendo e querendo a historia da súa propia terra.

Entradas e roupa de época

Esta actividade escolar serve de limiar para a XI Muiñada de Vimianzo, que este venres 16 e sábado 17 de outubro encherá os muíños do Val cunha ampla programación que inclúe novidades como a presentación do documental do Semescom sobre o río do Porto; narración oral no muíño das Pasantes con Avelino González; ou clásicos como a sesión vermú no muíño da Gándara coas Do Rivés —para a que xa están todas as entradas esgotadas—: obradoiros; o tradicional campionato de debullado de millo; cea tradicional; filloas á pedra; e moita música con Axeigo, Xacarandaina, Benofán Charanga, Alana e Delameseta, ademais de foliada. 

Salvo a noite de concertos do sábado —cuxas entradas rebaixadas se poden mercar en woutick.es só ata este venres—, todo o resto do programa é de entrada libre e de balde. 

Mentres tanto, Vimianzo xa se está a engalanar para a ocasión e a organización anima a acudir con vestimentas tradicionais de época para optar ao premio ás persoas mellor caracterizadas de mediados do século XX.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Unha actividade para nenos na biblioteca de VimianzoUna sesión para los niños, ayer, en la biblioteca de Vimianzo

Vimianzo oferta contacontos e espectáculos infantís na Semana da Biblioteca
redacción carballo
O vimiancés Elías Alborés dirixiu as actividades para nenos e nenas

A Muinhada de Vimianzo entra por vez primeira na escola
redacción carballo
Participantes na presentación da Muiñada de Vimianzo

Vimianzo se prepara para su Muiñada, con mucha foliada y música popular
Diana Bergara
Actividades deportivas en Vimianzo

Arrancan las escuelas culturales y deportivas en Vimianzo con casi un millar de participantes
redacción carballo