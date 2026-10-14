Vimianzo oferta contacontos e espectáculos infantís na Semana da Biblioteca

Unha actividade para nenos na biblioteca de VimianzoUna sesión para los niños, ayer, en la biblioteca de Vimianzo Concello de Vimianzo

O Concello de Vimianzo organiza unha programación especial con motivo da Semana da Biblioteca, dirixida ao público infantil e na que participará alumnado dos centros educativos do municipio.

As actividades desenvolveranse na Biblioteca Municipal, situada na Casa da Cultura, os días 20 e 21 de outubro, con propostas de contacontos e espectáculos que buscan achegar os libros á infancia dun xeito lúdico e participativo.

O martes 20 de outubro, ás 10:30 horas, Raquel Queizás presentará 'Raposadas' e, ás 11:00 horas, Anxo Moure ofrecerá 'O carballo con botas'.

O mércores 21 de outubro, ás 10:30 horas, será a quenda de Mago Errante co espectáculo 'A maxia dos libros'.

O alumnado da EEI de Carantoña, do CEIP San Vicenzo, da Escola Infantil Municipal Os Vimianziños e do CEIP Baiñas participará nesta iniciativa, que pretende fomentar o gusto pola lectura desde as primeiras idades.

Esta programación está financiada a través do programa Ler conta moito, da Xunta de Galicia, destinado a promover a lectura e dinamizar as bibliotecas públicas.

Con esta iniciativa, o Concello vimiancés súmase á celebración do Día da Biblioteca, o 24 de outubro, reivindicando o papel das bibliotecas como espazos de aprendizaxe, encontro e acceso á cultura.