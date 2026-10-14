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Vimianzo

Vimianzo oferta contacontos e espectáculos infantís na Semana da Biblioteca

As actividades para nenos concentraranse nos días 20 e 21 de outubro

Redacción Carballo
14/10/2026 20:52
Unha actividade para nenos na biblioteca de VimianzoUna sesión para los niños, ayer, en la biblioteca de Vimianzo
Unha actividade para nenos na biblioteca de VimianzoUna sesión para los niños, ayer, en la biblioteca de Vimianzo
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O Concello de Vimianzo organiza unha programación especial con motivo da Semana da Biblioteca, dirixida ao público infantil e na que participará alumnado dos centros educativos do municipio. 

As actividades desenvolveranse na Biblioteca Municipal, situada na Casa da Cultura, os días 20 e 21 de outubro, con propostas de contacontos e espectáculos que buscan achegar os libros á infancia dun xeito lúdico e participativo. 

O martes 20 de outubro, ás 10:30 horas, Raquel Queizás presentará 'Raposadas' e, ás 11:00 horas, Anxo Moure ofrecerá 'O carballo con botas'. 

O mércores 21 de outubro, ás 10:30 horas, será a quenda de Mago Errante co espectáculo 'A maxia dos libros'. 

O alumnado da EEI de Carantoña, do CEIP San Vicenzo, da Escola Infantil Municipal Os Vimianziños e do CEIP Baiñas participará nesta iniciativa, que pretende fomentar o gusto pola lectura desde as primeiras idades. 

Esta programación está financiada a través do programa Ler conta moito, da Xunta de Galicia, destinado a promover a lectura e dinamizar as bibliotecas públicas. 

Con esta iniciativa, o Concello vimiancés súmase á celebración do Día da Biblioteca, o 24 de outubro, reivindicando o papel das bibliotecas como espazos de aprendizaxe, encontro e acceso á cultura.

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