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Vimianzo

Taboadela informa a las alcaldesas de Vimianzo y Camariñas de las ayudas para impulsar el territorio y contra la despoblación

La subdelegada del Gobierno en A Coruña anima a las regidoras a presentar  proyectos a la nueva convocatoria de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Manuel Froxán Rial
15/10/2026 19:05
El Concello de Vimianzo ya aprovechó una ayuda del Gobierno de España para renovar el alumbrado público
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La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, realizó este jueves sendas visitas institucionales a los municipios de Vimianzo y Camariñas, en los que mantuvo sendos encuentros con las respectivas alcaldesas, Mónica Rodríguez y Sandra Ínsua.

Durante esos encuentros, Taboadela animó las regidoras a estudiar la presentación de proyectos a la convocatoria de 2026 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), destinada a financiar iniciativas innovadoras de transformación territorial y lucha contra la despoblación.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 80 millones de euros y pueden beneficiarse de ella las entidades locales, incluidos ayuntamientos y diputaciones, así como las agrupaciones de entidades locales y los consorcios adscritos a la Administración local, en los términos establecidos en las bases reguladoras. 

Las actuaciones deberán desarrollarse en territorios afectados por el reto demográfico. Podrán ejecutarse en municipios de menos de 5.000 habitantes y también en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes con una densidad inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, siempre que, en este último caso, las actuaciones se desarrollen en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

Los proyectos deberán tener como finalidad la reactivación social y económica de las zonas con problemas de despoblación y la revalorización del espacio rural, incorporando dimensiones socioeconómicas, ambientales y de género. 

Además, deberán introducir elementos innovadores en el territorio, favorecer la generación de nuevas actividades económicas y contribuir a la creación o al mantenimiento del empleo. 

Ámbitos de actuación

Las actuaciones podrán abordar ámbitos como la atención y los cuidados, la movilidad, la vivienda habitual, la cultura y el ocio, la diversificación de la actividad económica o la recuperación de zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales. El objetivo es generar oportunidades, mejorar las condiciones de vida y reforzar la cohesión social y territorial.

En la convocatoria anterior, diez proyectos promovidos por entidades locales gallegas fueron seleccionados para recibir un total de 2.111.599,68 euros del Miteco. El plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de este año finaliza el 6 de noviembre.

En las reuniones también se recordaron algunas de las actuaciones relevantes realizadas en los dos municipios con la financiación del Gobierno de España. 

Ayudas anteriores

En el caso de Vimianzo se recordó la actuación desarrollada para renovar el alumbrado público municipal, con una inversión superior a los 2,3 millones de euros, cofinanciado en un 80% por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En Camariñas, se destacó el acondicionamiento de la senda peatonal entre el cabo Vilán y el Cemiterio dos Ingleses, con una inversión de cerca de 1,95 millones de euros financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación.

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