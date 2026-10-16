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Vimianzo

El Servizo de Atención Temperá llevó a cabo una nueva reunión con alcaldes y personal de de servicios sociales

El encuentro tuvo lugar este viernes en la Casa da Cultura de Vimianzo

Redacción Carballo
16/10/2026 21:48
Foto de familia de los asistentes a la reunión celebrada en la Casa da Cultura de Vimianzo
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La Casa da Cultura de Vimianzo acogió este viernes el tercer encuentro entre responsables del Servizo de Atención Temperá (SAT) Costa da Morte, representantes municipales y equipos de servicios sociales de los distintos concellos, a los que se les informó del trabajo que realiza el propio SAT.

La reunión se aprovechó también para hablar de la importancia de la Rede Galega de Atención Temperá y para dar cuenta de los datos relativos al número de menores atendidos desde la puesta en marcha del servicio.

También se expusieron las barreras y necesidades que se les plantean en el día a día a sus profesionales.

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