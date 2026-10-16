El Servizo de Atención Temperá llevó a cabo una nueva reunión con alcaldes y personal de de servicios sociales

Foto de familia de los asistentes a la reunión celebrada en la Casa da Cultura de Vimianzo

La Casa da Cultura de Vimianzo acogió este viernes el tercer encuentro entre responsables del Servizo de Atención Temperá (SAT) Costa da Morte, representantes municipales y equipos de servicios sociales de los distintos concellos, a los que se les informó del trabajo que realiza el propio SAT.

La reunión se aprovechó también para hablar de la importancia de la Rede Galega de Atención Temperá y para dar cuenta de los datos relativos al número de menores atendidos desde la puesta en marcha del servicio.

También se expusieron las barreras y necesidades que se les plantean en el día a día a sus profesionales.