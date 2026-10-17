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Vimianzo

El río do Porto recupera su historia en un documental sobre el patrimonio de Soneira

La Casa da Cultura de Vimianzo acogió la presentación de la iniciativa del Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte

A. Pérez Cavolo
17/10/2026 17:49
Presentacion del documental sobre el río Porto en Vimianzo
Presentacion del documental sobre el río Porto en Vimianzo
C. Vimianzo
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El río do Porto es el protagonista de un nuevo documental que busca recuperar y divulgar su historia y su vinculación con la vida de la comarca de Soneira.

La Casa da Cultura de Vimianzo acogió la presentación de ‘O río do Porto, o río grande da Terra de Soneira’, una iniciativa del Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom) destinada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y paisajístico de este curso fluvial.

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El acto reunió a representantes de la entidad cultural, responsables del trabajo audiovisual y vecinos interesados en conocer el proyecto.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez,destacó la importancia de conocer, conservar y transmitir el patrimonio que forma parte de la identidad de Soneira.

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En la presentación participaron también Xosé María Lema Suárez, presidente del Seminario; Moncho Gándara, vicepresidente de la entidad; Manuel Rial, director y voz del documental; y Pablo Alvite, responsable de la grabación, realización y montaje.

La producción propone un acercamiento al río do Porto desde distintas perspectivas, con especial atención a su historia y al paisaje que lo rodea, así como a su papel en la configuración del territorio.

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