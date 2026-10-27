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Vimianzo

Vimianzo se convierte en escaparate de la cultura independiente con el estreno de ‘Vimindie’

La Casa da Cultura acogerá a partir del jueves el primer festival de autoedición de la Costa da Morte

A. Pérez Cavolo
27/10/2026 19:35
En la programación se incluye la decoración de las cristaleras de los establecimientos por parte del alumnado del CEIP San Vicenzo
En la programación se incluye la decoración de las cristaleras de los establecimientos por parte del alumnado del CEIP San Vicenzo
C. Vimianzo
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La cultura independiente encontrará esta semana un nuevo espacio en Vimianzo. La localidad acogerá desde este jueves y hasta el sábado la primera edición de ‘Vimindie’, un festival que reunirá a ilustradores, músicos, escritores, artistas y aficionados a la creación alternativa en una programación que combina exposiciones, talleres, charlas y actuaciones musicales.

Organizado por la Asociación Cultural Airexa con la colaboración del Concello de Vimianzo, el encuentro nace con el propósito de acercar al rural de la Costa da Morte las tendencias creativas que habitualmente tienen mayor presencia en las ciudades, además de ofrecer un escaparate al talento emergente de la comarca.

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El festival prestará especial atención a los fanzines, publicaciones independientes que sus propios autores crean, editan y distribuyen, generalmente con medios modestos. Esta forma de expresión, que permite combinar ilustración, fotografía, literatura y diseño, será el hilo conductor de una programación abierta a distintas disciplinas artísticas. La Casa da Cultura de Vimianzo será la sede principal, aunque también se contemplan actividades vinculadas al festival en otros espacios de la Costa da Morte.

Tres días de creatividad, cine y música

La programación comenzará el jueves  con una jornada especialmente orientada a los jóvenes y a las posibilidades profesionales del ámbito creativoEntre las primeras actividades figuran una charla sobre las salidas laborales artísticas, a cargo de la EASD Pablo Picasso, y un encuentro sobre las opciones que se abren después de terminar los estudios, con Xulia Pisón y Cristian Caruncho.

También se abordarán cuestiones como el ciberacoso, con Gustavo Llovo, de HackingÉtico.gal, y se presentarán proyectos creativos desarrollados por estudiantes de centros educativos de la Costa da Morte. Por la tarde, el audiovisual adquirirá protagonismo con la participación de Uxía e Illa, de A Furna Cooperativa Audiovisual, que hablarán sobre las posibilidades de desarrollar proyectos desde la comarca.

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La jornada incluirá además un encuentro dedicado a la creación de un cineclub en el rural gallego, con el proyecto Cine Clube Portozás de Laxe, y proyecciones de cortometrajes, entre ellas ‘Después de ti, más amor’, de Gabi Cerqueiro, y ‘Airada’, de Estela Diz y Lourdes FolgueiraLa música y la poesía cerrarán el primer día con actividades vinculadas a la creación artística de la Costa da Morte.

Un mercado para descubrir el talento local

El viernes y el sábado, el festival contará con un mercado creativo dedicado a la autoedición y a los proyectos artísticos independientes. Los visitantes podrán conocer publicaciones, ilustraciones y otros trabajos de creadores de la comarca y de fuera de ella. También habrá un espacio participativo para dibujar y colorear, retratos y caricaturas realizados al momento y una mesa de creación abierta a niños y adultos.

Entre las propuestas figura una exposición de fanzines y carteles elaborados por estudiantes de institutos de la Costa da Morte, que podrá visitarse en el vestíbulo de la Casa da Cultura hasta el 1 de diciembre.

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El viernes, la programación incluirá una charla de la compañía vasca Tartean Teatro sobre la autoedición en el ámbito teatral, así como un encuentro relacionado con ‘Ponte Friki’, de Ponte do Porto, en el que se presentarán experiencias de ilustración, impresión tridimensional y creación artesanal. También habrá un espacio dedicado a la música independiente de la Costa da Morte, con la participación de los grupos juveniles Dosis Letal e Hipnonis.

El sábado concentrará buena parte de los talleres prácticos, con propuestas dirigidas especialmente a quienes quieran experimentar con distintas técnicas creativas. Los asistentes podrán aprender a dibujar personajes manga con Adori Zen, elaborar su primer fanzine con Pablo Devandada Ink o diseñar camisetas y gorras personalizadas con Fundamental Costa da Morte.

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También se celebrará un encuentro sobre creatividad visual con Tania Varela, Uve de Vilamísar y Paula Noya, además de actividades para descubrir nuevos talentos artísticos de la comarca. La literatura tendrá su espacio con la presentación del proceso de creación del libro ilustrado ‘Coralia e Maruxa’, a cargo de Cari Car, mientras que Raquel Nogueira presentará ‘A historia vaxenial’, una comedia centrada en el cuerpo de las mujeres.

El programa incluye asimismo un taller infantil de dibujo y escritura con Elías Simes y una charla sobre cómo autoeditar una obra, con Rubén Rial y David Calviño, vinculados a la editorial independiente Edicions Baixo Terra. Algunos talleres requieren inscripción previa y tienen un coste por materiales, que oscila entre los 5 y los 12 euros, según la actividad.

La música en directo también estará presente durante la última jornada, con la actuación de Purple Quartz, una banda emergente de Corcubión, y otras actividades que combinarán creación artística y encuentro entre participantes.

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