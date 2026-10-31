El BNG de Vimianzo denuncia restricciones horarias y nuevas exigencias a las familias de la escuela infantil

El portavoz del BNG de Vimianzo BNG

El BNG de Vimianzo ha denunciado la falta de flexibilidad en los horarios de la Escuela Infantil Municipal Os Vimianziños y el endurecimiento de las normas de funcionamiento que, según asegura, se está produciendo desde que el servicio pasó a ser gestionado directamente por el Concello. La formación nacionalista afirma haber recibido quejas de varias familias, especialmente por las restricciones en las horas de entrada y la exigencia de justificantes médicos para acreditar las ausencias de los niños.

Una de las principales cuestiones señaladas por el BNG afecta al horario de llegada al centro. Según las quejas trasladadas por las familias, la dirección está aplicando un margen máximo de quince minutos y registrando los retrasos, una práctica que la formación considera contraria al criterio de flexibilidad recogido en el reglamento de la escuela.

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En concreto, los nacionalistas se remiten al artículo 24 del Reglamento de Régimen Interno, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 18 de febrero de 2025. Según indican, este apartado establece una entrada flexible durante la mañana hasta las 10.15 horas y contempla que los horarios se adapten a las necesidades familiares, siempre que no se altere el funcionamiento normal del centro.

El BNG cuestiona, por tanto, que se estén aplicando limitaciones más estrictas que las previstas en esa normativa y reclama que el Concello aclare los criterios utilizados por la dirección. Otra de las situaciones que está generando malestar, según la formación, es la solicitud de justificantes médicos para acreditar las faltas de asistencia de los menores.

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Las familias que han trasladado sus quejas consideran que esta exigencia resulta desproporcionada, especialmente cuando deciden dejar a sus hijos en casa por precaución ante los primeros síntomas de malestar. Argumentan que estas situaciones no siempre requieren acudir al pediatra, aunque sí pueden aconsejar que el menor no asista temporalmente a la escuela.

Para el BNG, las medidas denunciadas introducen una mayor rigidez en un servicio público destinado a niños de entre cero y tres años, en el que considera especialmente importante facilitar la conciliación laboral y familiar. La formación reconoce la necesidad de establecer normas de organización para garantizar el funcionamiento del centro, pero sostiene que deben aplicarse con proporcionalidad y teniendo en cuenta las circunstancias de las familias.

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Ante esta situación, el BNG pedirá al gobierno local que aclare los fundamentos normativos de las restricciones horarias y de la solicitud de justificantes médicos, así como los protocolos que regulan ambas cuestiones. La formación también contempla solicitar que el asunto se incluya en el orden del día del próximo pleno municipal, si fuese necesario, para reclamar explicaciones al ejecutivo local.