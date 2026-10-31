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Vimianzo

Productos Cárnicos Domínguez exhibirá el sabor de la Costa da Morte en Barcelona

La empresa de Vimianzo participará del 2 al 4 de noviembre en el Gastronomic Forum Barcelona, que reunirá a más de 450 expositores

A. Pérez Cavolo
31/10/2026 21:23
Productos Cárnicos Domínguez de Vimianzo
Productos Cárnicos Domínguez de Vimianzo
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La empresa Productos Cárnicos Domínguez, ubicada en Baiñas (Vimianzo), participará del 2 al 4 de noviembre en el Gastronomic Forum Barcelona 2026, uno de los encuentros profesionales del sector gastronómico y de la hostelería. La cita se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y contará con la presencia prevista de más de 450 empresas expositoras.

La firma de la Costa da Morte acudirá al encuentro dentro del espacio expositivo de la Diputación de A Coruña, que reunirá a productores y empresas agroalimentarias de la provincia para dar a conocer sus productos ante profesionales de la restauración, la distribución y la alimentación.

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Especializada en la elaboración y distribución de productos cárnicos para hostelería, restauración y alimentación, la empresa de Baiñas aprovechará su presencia en Barcelona para presentar sus elaboraciones propias y establecer contactos comerciales fuera de Galicia.

La participación en el foro permitirá a Productos Cárnicos Domínguez acercar su oferta a profesionales del canal HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías—, así como explorar posibles acuerdos con distribuidores y otros operadores del sector alimentario.

La compañía busca ampliar su presencia en nuevos mercados con una oferta que combina elaboraciones vinculadas a la tradición gastronómica gallega con productos dirigidos a las necesidades de la restauración profesional.

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