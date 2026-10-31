Productos Cárnicos Domínguez exhibirá el sabor de la Costa da Morte en Barcelona

Productos Cárnicos Domínguez de Vimianzo Medio Rural

La empresa Productos Cárnicos Domínguez, ubicada en Baiñas (Vimianzo), participará del 2 al 4 de noviembre en el Gastronomic Forum Barcelona 2026, uno de los encuentros profesionales del sector gastronómico y de la hostelería. La cita se celebrará en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y contará con la presencia prevista de más de 450 empresas expositoras.

La firma de la Costa da Morte acudirá al encuentro dentro del espacio expositivo de la Diputación de A Coruña, que reunirá a productores y empresas agroalimentarias de la provincia para dar a conocer sus productos ante profesionales de la restauración, la distribución y la alimentación.

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Especializada en la elaboración y distribución de productos cárnicos para hostelería, restauración y alimentación, la empresa de Baiñas aprovechará su presencia en Barcelona para presentar sus elaboraciones propias y establecer contactos comerciales fuera de Galicia.

La participación en el foro permitirá a Productos Cárnicos Domínguez acercar su oferta a profesionales del canal HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías—, así como explorar posibles acuerdos con distribuidores y otros operadores del sector alimentario.

La compañía busca ampliar su presencia en nuevos mercados con una oferta que combina elaboraciones vinculadas a la tradición gastronómica gallega con productos dirigidos a las necesidades de la restauración profesional.