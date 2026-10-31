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Vimianzo

Vimianzo invertirá más de 146.000 euros en renovar las carreteras de Padreiro de Arriba

El Concello saca a licitación las obras de mejora del pavimento y de las canalizaciones de aguas pluviales en este núcleo de Baiñas

A. Pérez Cavolo
31/10/2026 20:33
El estado de la carretera en Padreiro Arriba
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C. Vimianzo
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El Concello de Vimianzo ha iniciado el proceso de contratación de las obras de mejora de los viales de Padreiro de Arriba, en la parroquia de Baiñas, con un presupuesto de 146.446 euros. La intervención permitirá renovar el pavimento de las carreteras de este núcleo rural y mejorar las canalizaciones destinadas a la recogida de aguas pluviales.

El proyecto está financiado a través del Plan de Obras y Servicios (POS+ 2026) de la Diputación de A Coruña y forma parte de las actuaciones municipales destinadas a la conservación y renovación de las infraestructuras viarias de las parroquias.

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Román Rodríguez presenta las obras de mejora a los directores de los CEIP Labarta Pose de Baio y San Vicenzo de Vimianzo

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Los trabajos previstos se centrarán en la repavimentación de los viales y en la mejora de las redes de pluviales, dos intervenciones con las que se pretende mejorar las condiciones de circulación y el estado de las infraestructuras existentes.

El procedimiento de licitación ya está abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 16 de noviembre. Una vez adjudicado el contrato y formalizados los trámites necesarios para el inicio de los trabajos, la empresa encargada dispondrá de un plazo de ejecución de seis meses, según establece el proyecto.

El teniente de alcaldesa de Vimianzo, Víctor Muiño, enmarcó esta inversión en las actuaciones que el gobierno municipal está desarrollando para mejorar las infraestructuras y los servicios de las parroquias. “Seguimos apostando polo noso rural, por mellorar as infraestruturas dos nosos núcleos e pola calidade de vida da nosa veciñanza. Sabemos que aínda queda moito por facer, pero seguimos avanzando, paso a paso, con actuacións que responden ás necesidades dos nosos veciños e veciñas”, señaló.

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Desde el Concello indican que la renovación de los viales de Padreiro de Arriba se enmarca en su planificación de mantenimiento de la red viaria municipal, con especial atención a las necesidades de los núcleos rurales.

“Seguimos mellorando Vimianzo, desde o centro ata a última das nosas aldeas. Porque todos os núcleos e todas as parroquias importan”, añadió Muiño.

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