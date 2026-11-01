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Vimianzo

Juzgan a dos hombres por lesiones a otro durante unas fiestas en Carantoña, Vimianzo

La Fiscalía pide cuatro años y tres meses de prisión, respectivamente, por delitos de lesiones

Europa Press
01/11/2026 18:02
Imagen de la Audiencia Provincial de A Coruña
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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará mañana lunes y el jueves 5 un juicio contra dos hombres para los que Fiscalía pide cuatro años y tres meses de prisión, respectivamente, por delitos de lesiones.

Según Fiscalía, sobre las 04.30 horas del 22 de julio de 2022 los acusados discutieron cuando se encontraban en la fiesta de Carantoña, Vimianzo. En el curso de esa discusión, uno de ellos "con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un puñetazo en la boca" a otra persona, cayendo este al suelo donde le dio patadas por el cuerpo.

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A su vez, el otro procesado, "con idéntico ánimo", se puso sobre el hombre "le golpeó y le pinchó dos veces con un objeto punzante en el estómago", lo que le ocasionó heridas de distinta consideración.

El Ministerio Público entiende que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones con deformidad y considera a ambos hombres coautores.

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