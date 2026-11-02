Dos jóvenes aceptan un año y nueve meses de cárcel por lesionar a otro en las fiestas de Carantoña, Vimianzo

Juzgados

Dos jóvenes aceptan una condena de un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones, con la atenuante de reparación de daño en relación al dinero aportado ya por los acusados, por una agresión ocurrida en julio de 2022 en las fiestas de Carantoña, Vimianzo.

Ha sido tras un acuerdo entre las partes, Fiscalía, acusación particular y defensas, por el que se ha establecido, además, el pago de una indemnización de 24.000 euros, con consignación por parte de la cuantía que corresponde ya de la mitad. Esto con comunicación por parte del letrado de uno de ellos de "arrepentimiento" sobre lo sucedido.

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En sala, los procesados han expresado su conformidad con el pacto después de que inicialmente las acusaciones pidiesen una pena de cuatro años y tres meses de prisión para cada uno por delito de lesiones.

Por ello, la presidenta de la Sala de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña procedió ya a la lectura de la sentencia, sin oposición por parte de las acusaciones a la suspensión de la pena por haber sido satisfecha la responsabilidad civil. Esto si no cometen un delito, si abonan la indemnización restante y también la que deben pagar al Sergas.

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Según Fiscalía, sobre las 04.30 horas del 22 de julio de 2022 los acusados discutieron cuando se encontraban en la fiesta de Carantoña. En el curso de esa discusión, uno de ellos "con ánimo de menoscabar su integridad física, le propinó un puñetazo en la boca" a otra persona, cayendo este al suelo donde le propinó patadas por el cuerpo.

A su vez, el otro procesado, "con idéntico ánimo", se puso sobre el hombre "le golpeó y le pinchó dos veces con un objeto punzante en el estómago", lo que le provocó heridas de distinta consideración. El Ministerio Público calificó los hechos como constitutivos de un delito de lesiones con deformidad, responsabilizando a ambos hombres como coautores.