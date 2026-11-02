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Vimianzo

Vimianzo también se suma a la fiebre micológica del otoño

El experto Roberto Montes Papín dirigirá el 22 de noviembre las jornadas locales

A. Pérez Cavolo
02/11/2026 20:14
Ejemplares recogidos por Lumieira
Ejemplares recogidos por Lumieira el pasado fin de semana en Carballo
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Conocer las distintas especies de setas, aprender a reconocer sus características y descubrir la riqueza micológica del entorno serán los objetivos de la nueva Xornada Micolóxica que se celebrará el próximo 22 de noviembre en Vimianzo. La actividad, organizada por el Concello en colaboración con la Peña Barcelonista Irmandiña, estará dirigida por el experto en micología Roberto Montes Papín, que acompañará a los participantes durante una mañana de formación y práctica en el monte.

El programa comenzará a las 9.30 horas en la Casa da Cultura de Vimianzo, donde se ofrecerá una charla introductoria sobre micología. Esta primera sesión permitirá a los asistentes acercarse al conocimiento de las setas y sus principales características antes de participar en la actividad de campo.

Ejemplares recogidos por Lumieira

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A las 11.00 horas está prevista una salida al monte para recoger setas. El desplazamiento hasta el lugar de la actividad correrá por cuenta de los propios participantes, que deberán acudir con los medios necesarios. La organización recomienda llevar ropa y calzado adecuados para caminar por el monte, así como una cesta y una navaja para la recogida de ejemplares.

Una vez finalizada la salida, la jornada continuará a las 13.15 horas con una sesión dedicada a clasificar e identificar las setas recogidasEsta parte de la actividad permitirá poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la charla inicial y conocer las características de las distintas especies encontradas.

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El programa concluirá a las 14.00 horas con una degustación de setas, que pondrá fin a una mañana dedicada al conocimiento de este recurso natural. La participación será gratuita, aunque el número de plazas es limitado. Por este motivo, será necesario formalizar una inscripción previa mediante el formulario habilitado por la organización o a través de la página web del Concello de Vimianzo.

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