Más de 700 palilleiras participan el sábado en la XIX Xuntanza de Palilleiras de Vimianzo

Imagen de la Xuntanza del pasado año EC

La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas tiene toda dispuesto para la celebración del XIX Xuntanza de Palilleiras en Vimianzo, que se celebrará el próximo sábado día 7 de noviembre en el pabellón polideportivo de la capital de Soneira.

El encuentro servirá para promover la artesanía del encaje y también para que las distintas entidades participantes puedan intercambiar ideas y experiencias que ayuden a potenciar esta manifestación artesanal.

El programa se abrirá a las 12.00 horas con la recepción de las palilleiras participantes, aunque las puertas de la instalación ya se abrirán a las 10.00 horas. Por ahora ya está confirmada la presencia de más de 700, procedentes de localidades como Oleiros, Arteixo, Caldas de Reis, Sarria, A Coruña, Ponteareas, Ames, Vigo, Baixo Miño, Tui, Mos, Santiago de Compostela, Padrón, Cambados, Porto Novo, Monforte, O Porriño, Betanzos, Cariño, Cedeira, Coles, Ourense, Boiro, Vilanova de Arousa, Boiro, Valga, O Grove, Cesuras, Coirós, Esteiro, Urdilde, Cesuras, Cambre, Coirós, Lugo. Xuño, Esteiro,Noia, Burela, Xove, Cervo, Viveiro, A Guardia, O Rosal, Ribeira Sacra, Fene, Narón, Neda, Ferrol, Muxía, Camariñas y Vimianzo.

El colectivo organizador confía en que las cifras de participación superen ampliamente las 700 personas por cuanto continúan llamando agrupaciones de palilleiras de toda Galicia. Como colofón al acto del sábado se celebrará una comida de confraternidad en la Parrillada Montevideo de la localidad.

As Nemanquiñas quieren agradecer el apoyo brindado por el Concello de Vimianzo a través de su alcaldesa, Mónica Rodríguez, así como por la Diputación de A Coruña.