Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vimianzo

El BNG de Vimianzo traslada al gobierno municipal sus propuestas ded inversión para los presupuestos de 2027

Para los nacionalistas las prioridades son saneamientos, seguridad viaria y la mejora de las infraestructuras municipales

Manuel Froxán Rial
14/11/2026 15:30
Los ediles del BNG de Vimianzo
Los ediles del BNG de Vimianzo
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El BNG de Vimianzo trasladó a la alcaldesa del municipio, Mónica Rodríguez, una serie de propuestas para su inclusión en los nuevos presupuestos municipales de 2027 para lo que aprovechó la reunión que la regidora mantuvo con los portavoces de los distintos grupos políticos municipales.

Entre las actuaciones propuestas, el grupo nacionalista volvió a insistir, por segundo año consecutivo, en la necesidad de dotar de aceras y saneamiento los lugares de O Campo y Bamiro, así como de ampliar la red de saneamiento en la parroquia de Serramo. 

En el apartado de infraestructuras viarias, el BNG reclamó nuevamente el  arreglo de la carretera que comunica A Areosa con Reboredo, cuyo estado de deterioro hace necesaria una intervención, así como la mejora del puente de Quitiande, en la parroquia de Serramo

Inversiones pendientes de ejecución

Por otra parte, el grupo municipal del BNG aprovechó la reunión para insistir en la necesidad de que el gobierno local impulse de una vez por todas las inversiones que ya figuraban en ejercicios anteriores y que continúan pendientes de ejecución. 

Entre ellas, los nacionalistas destacan la reforma de la plaza de Berdoias y saneamientos en A Devesa, actuaciones que consideran necesario desbloquear.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Los ediles del BNG de Vimianzo

El BNG de Vimianzo traslada al gobierno municipal sus propuestas ded inversión para los presupuestos de 2027
Manuel Froxán Rial
Una de las tiendas de PanIgnacio

PanIgnacio retoma su producción en unas instalaciones de Coristanco
redacción carballo
Escena de Ictus, de Chévere

Chévere lleva su nueva función a Vimianzo
redacción carballo
Vista de la carretera de Bribes, en Vimianzo

Vimianzo licita por casi 130.000 euros la mejora del núcleo de Bribes
Diana Bergara