El BNG de Vimianzo traslada al gobierno municipal sus propuestas ded inversión para los presupuestos de 2027

Los ediles del BNG de Vimianzo Cedida

El BNG de Vimianzo trasladó a la alcaldesa del municipio, Mónica Rodríguez, una serie de propuestas para su inclusión en los nuevos presupuestos municipales de 2027 para lo que aprovechó la reunión que la regidora mantuvo con los portavoces de los distintos grupos políticos municipales.

Entre las actuaciones propuestas, el grupo nacionalista volvió a insistir, por segundo año consecutivo, en la necesidad de dotar de aceras y saneamiento los lugares de O Campo y Bamiro, así como de ampliar la red de saneamiento en la parroquia de Serramo.

En el apartado de infraestructuras viarias, el BNG reclamó nuevamente el arreglo de la carretera que comunica A Areosa con Reboredo, cuyo estado de deterioro hace necesaria una intervención, así como la mejora del puente de Quitiande, en la parroquia de Serramo.

Inversiones pendientes de ejecución

Por otra parte, el grupo municipal del BNG aprovechó la reunión para insistir en la necesidad de que el gobierno local impulse de una vez por todas las inversiones que ya figuraban en ejercicios anteriores y que continúan pendientes de ejecución.

Entre ellas, los nacionalistas destacan la reforma de la plaza de Berdoias y saneamientos en A Devesa, actuaciones que consideran necesario desbloquear.