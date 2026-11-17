Los escolares de Vimianzo unirán sus mensajes de autoestima y respeto para formar un gran corazón colectivo contra la violencia machista. Será el próximo 25 de noviembre, durante el acto central de la campaña ‘Semprevivas’, una iniciativa del Concello que busca prevenir la violencia de género desde la infancia a través de la educación y la participación del alumnado.

La propuesta llegará a los colegios CEIP Plurilingüe San Vicenzo y CEIP de Baiñas, donde los niños trabajarán valores como el amor propio, la igualdad, la libertad y la importancia de establecer límites personales.

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El cuento ‘Sempreviva’ servirá como hilo conductor de las actividades. A partir de su lectura, los escolares reflexionarán sobre la importancia de conservar su identidad, expresar sus emociones y no renunciar a su voz, sus amistades o su libertad.

Cada participante elaborará un ramo con flores de siempreviva e incorporará un mensaje personal de amor propio. Todos estos trabajos se reunirán el 25 de noviembre en el pabellón polideportivo municipal para construir un gran corazón colectivo. La jornada incluirá la lectura del cuento, la puesta en común de los mensajes y una cadena humana alrededor del corazón como símbolo de unión y compromiso frente a la violencia de género.

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La programación también llegará al alumnado del IES Terra de Soneira mediante las artes escénicas. La compañía Hurlé Prods, que realiza una residencia artística en el Auditorio de Vimianzo, ofrecerá a las 12.30 horas una representación abierta de ‘Virxinia: unha muller espida’, concebida como una oportunidad para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres.

La concejala de Bienestar, María José Pose, destacó la necesidad de “traballar a igualdade e a prevención da violencia de xénero desde as primeiras idades” y defendió que los niños aprendan a valorarse, respetarse e identificar situaciones que puedan limitar su libertad o identidad.