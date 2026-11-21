Foto de familia de todos los premiados en la Gala de Pesca deportiva de Galicia Xunta

La pesca deportiva no es solo una cuestión de capturas y competiciones. También puede desempeñar un papel fundamental en la conservación de los ríos, la vigilancia de sus ecosistemas y la transmisión del respeto por la naturaleza a las nuevas generaciones. Así lo defendió este sábado en Vimianzo el conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, durante la Gala da Pesca Deportiva Galega, una celebración que se organiza cada cuatro años para reconocer los méritos de los deportistas más destacados de esta disciplina.

“Un pescador comprometido e responsable é o mellor gardián dun río”, afirmó el responsable autonómico, quien recordó que los propios aficionados son los primeros interesados en que las aguas permanezcan limpias, las riberas estén cuidadas y se respeten los caudales ecológicos. En este sentido, destacó que quienes frecuentan los ríos pueden convertirse en una pieza importante para detectar vertidos, incidencias ambientales o la presencia de especies exóticas invasoras que amenacen la fauna autóctona.

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Vázquez Iglesias también incidió en la evolución de la pesca deportiva hacia prácticas más respetuosas con el medio natural, como la pesca sin muerte, que ha adquirido un papel destacado en las competiciones y en la formación de los nuevos aficionados. A su juicio, esta actividad permite aprender a interpretar el comportamiento del agua, comprender los cambios del clima y respetar los ciclos de la naturaleza.

Uno de los principales desafíos que afronta esta disciplina es el relevo generacional. El conselleiro destacó el trabajo de las Escolas de Río, donde los más jóvenes aprenden a identificar especies autóctonas, respetar las vedas y cuidar el material de pesca, al tiempo que desarrollan una mayor conciencia ambiental. “É unha das melloras escolas de educación ambiental e de vida que lles podemos ofrecer”, señaló.

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La gala celebrada en Vimianzo sirvió también para reconocer los éxitos de campeones autonómicos, nacionales y mundiales en las categorías absoluta, veteranos, juvenil y femenina, tanto en modalidades de aguas continentales como marítimas. Los galardones distinguieron igualmente la labor de promoción de la pesca sostenible y la defensa de los ecosistemas fluviales.

El conselleiro, que estuvo acompañado por el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, y la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, agradeció el trabajo de la Federación Galega de Pesca e Casting y de las entidades colaboradoras. Durante su intervención también recordó la dimensión social y económica de esta actividad, que atrae visitantes, contribuye a dinamizar las parroquias y favorece la convivencia entre personas de distintas edades y procedencias.