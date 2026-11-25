La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, este miércoles en la SAT Os Loureiros de Vimianzo Xunta

Ganadería Os Loureiros, emplazada en la parroquia vimiancesa de Salto, es una explotación láctea de referencia no solo a nivel gallego, sino de toda España. Cuenta con alrededor de un millar de vacas, de las algo más de la mitad son de ordeño.

El año pasado la firma tuvo una producción de 7,5 millones de litros de leche, cifra que ha incrementado este año hasta alcanzar los 9 millones de litros.

Según señala Celestino Pose Velasco, uno de los tres socios de la empresa, los tres pilares que explican la progresiva evolución que ha ido experimentando la puntera granja son “o benestar animal, o equipo humano e a innovación tecnolóxica”. Al respecto añade: “Intentamos cuidar o máximo posible todos os parámetros que poden influir na produción. Para conseguir o maior rendemento por cabeza é clave o benestar animal”. Eso explica que las reses dispongan de camas de arena, entre otras mejoras.

La innovación es otra de sus apuestas, tal y como pudo comprobar la propia conselleira de Medio Rural, María José Gómez, durante la visita que realizó este miércoles a la explotación para acudir a la presentación del nuevo equipo de ordeño 8900 GEA Dairy Center, una tecnología con la que en la SAT Os Loureiros lleva varios años trabajando.

El modelo presentado este miércoles permite ordeñar de forma simultánea a 50 vacas.

La conselleira María José Gómez aprovechó la visita para instar al Gobierno central a defender la financiación de la PAC y los fondos de desarrollo rural en una semana decisiva para el sector primario, ya que el Consejo Europeo decidirá este jueves y viernes su postura al respecto del próximo Marco Financiero Pluarianual 2028-2034.