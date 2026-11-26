O BNG reparte material electoral no mercadillo de Vimianzo
Ana Pasantes, número 8 ao Congreso pola Coruña, e o deputado autonómico Óscar Insua intercambiaron impresións con vendedores e compradores
Ana Pasantes, número 8 do BNG ao Congreso pola Coruña, xunto ao deputado Oscar Insua outros membros da formación nacionalista de Vimianzo e da Costa da Morte, repartiron información electoral este xoves 26 de novembro no mercadillo de Vimianzo.
A candidata do BNG sinalou a importancia de votar en clave nacionalista para que o BNG obteña un resultado histórico o 29N, "para facer posible defender Galiza e a Costa da Morte con máis forza en Madrid, así como para avanzar en dereitos, ter unha vida digna e frear á dereita".
Ana Pasantes advertiu do difícil contexto actual de carestía da vida e de elevados prezos, "que fai que millares de familias non poidan alugar unha vivenda digna, especialmente a mocidade, que ve frustrados os seus proxectos de vida futura".
Engadiu que as enquisas confirman que hai deputados en xogo entre o BNG e Vox nas provincias galegas, polo que pediu a mobilización do voto nacionalista "para impedir que o fascismo teña representación en Galiza”.