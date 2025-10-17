La antigua villa romana de Brandomil tendrá una nueva fase de excavaciones

Excavaciones en Brandomil Cedida

La Xunta realizará nuevas intervenciones arqueológicas en la villa romana de Brandomil, en Zas, tal y como anunció el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, durante su visita al yacimiento la mañana de este viernes. Las actuaciones supondrán una inversión de 18.000 euros. Miramontes explicó que en los dos últimos años ya se han invertido más de 35.000 euros en este enclave.

Las nuevas intervenciones que se llevarán a cabo en este espacio incluido en el Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia consistirán en la realización de sondeos arqueológicos valorativos en aquellas zonas donde existen indicios de restos arqueológicos, con especial atención al Agro de Pedra do Altar. Asimismo, se desarrollarán tareas de consolidación y difusión con el objetivo de poner en valor y dar a conocer este asentamiento romano.

Plan arqueológico 2025

Estas actuaciones buscan continuar con las investigaciones previas y ampliar los trabajos realizados el pasado año, que contaron con un presupuesto de 17.800 euros. Las excavaciones se enmarcan en el Plan de actuaciones arqueológicas que la Xunta impulsa cada año.

El director xeral de Patrimonio destacó que este año se destinarán 1,5 millones de euros para 81 intervenciones en toda Galicia, de las cuales catorce se desarrollarán en la provincia de A Coruña.

Miramontes subrayó además que en el último año se incrementó de manera notable, más del doble, la partida destinada a labores arqueológicas. Atribuyó la subida al número de lugares históricos que requieren actuaciones de acondicionamiento, conservación, investigación, catalogación y divulgación, que cada vez son más.

Estas intervenciones contribuyen al mantenimiento y puesta en valor del patrimonio cultural gallego, reflejo de la historia compartida de sus habitantes