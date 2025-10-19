El PSOE de Zas tributó un emotivo homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado

Representantes socialistas y amigos de la homenajeada posando tras el acto Cedida

El PSOE de Zas tributó un homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado, al que asistieron familiares, amigos y vecinos.

Durante las intervenciones se la recordó como “muller de sorriso infinito e alegría contaxiosa, deixou unha fonda pegada en San Cremenzo de Zas e en todo Zas, no social, no cultural, no político e no humano”.

También se anunció la creación de un premio que llevará su nombre