Zas
El PSOE de Zas tributó un emotivo homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado
El acto tuvo lugar en la Casa do Pobo y reunió a numerosos amigos y vecinos de la malograda vecina de San Clemente
El PSOE de Zas tributó un homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado, al que asistieron familiares, amigos y vecinos.
Durante las intervenciones se la recordó como “muller de sorriso infinito e alegría contaxiosa, deixou unha fonda pegada en San Cremenzo de Zas e en todo Zas, no social, no cultural, no político e no humano”.
También se anunció la creación de un premio que llevará su nombre