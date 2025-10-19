Mi cuenta

Zas

El PSOE de Zas tributó un emotivo homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado

El acto tuvo lugar en la Casa do Pobo y reunió a numerosos amigos y vecinos de la malograda vecina de San Clemente

Redacción
19/10/2025 23:29
Representantes socialistas y amigos de la homenajeada posando tras el acto
El PSOE de Zas tributó un homenaje póstumo a Isabel Suárez Amado, al que asistieron familiares, amigos y vecinos. 

Durante las intervenciones se la recordó como “muller de sorriso infinito e alegría contaxiosa, deixou unha fonda pegada en San Cremenzo de Zas e en todo Zas, no social, no cultural, no político e no humano”. 

También se anunció la creación de un premio que llevará su nombre

