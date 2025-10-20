Este martes se decide si continúa o se disuelve la entidad de empresarios ‘Comarca de Soneira’

Punto Rojo, una de las campañas de dinamización comercial de ‘Comarca de Soneira’ EC

La Asociación de Empresarios Comarca de Soneira ha convocado a todos sus socios a la asamblea general extraordinaria que va a tener lugar a las 21 horas de este martes en el Centro sociocultural de Baio y en la que se va a decidir el futuro de la entidad.

Con esta convocatoria se da cumplimiento al acuerdo adoptado en una asamblea anterior celebrada el pasado 8 de octubre, en la que se decidió conceder un plazo de 15 días para comprobar si hay o no personas interesadas en asumir la dirección de la entidad para que pueda seguir funcionando.

En caso de que finalmente no se presente ninguna candidatura, se pasará a decidir sobre su posible disolución y el destino de su patrimonio, entre el que figura el edificio social construido en el polígono de O Allo.

La actual junta gestora, que viene ejerciendo sus funciones administrativas tras la dimisión de la anterior junta directiva hace ya más de dos años y medio, reitera que se mantiene firme en su decisión de dimisión irrevocable y de no presentarse a la reelección.

Desde la gestora hacen un llamamiento a la masa social para que acudan a la reunión de esta noche dado su carácter decisivo para el futuro de la entidad, a la vez que les animan a recoger el testigo para que el colectivo pueda seguir defendiendo los intereses de empresarios y comerciantes